निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. ये कपल कुछ भी करता है मीडिया और सोशल मीडिया का अटेंशन मिल ही जाता है. अब प्रियंका चोपड़ा से निक जोनस ने पूछ लिया है- मुझसे शादी करोगी... चौंकिए मत. आपको सही पता है कि प्रियंका और निक की शादी तो पहले ही हो चुकी है तो अब क्यों निक प्रियंका से शादी के लिए पूछ रहे हैं. दरअसल, निक प्रियंका चोपड़ा के हिट गाने- मुझसे शादी करोगी पर डांस कर रहे हैं और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

भाइयों को सिखा रहे हैं हिंदी गाने

निक जोनस ने अपने इंस्टापोस्ट में कहा है- एक और हिंदी गाना. मैं इन्हें मेरा एक और फेवरेट हिंदी गाना सिखा रहा हूं. वीडियो में निक के भाई भी दिख रहे हैं. निक ने ब्लू जैकेट के साथ डांस किया है. गले पर उन्होंने मुंबइया टपोरी लुक देने के लिए लाल रंग की रुमाल बांध रखा है. पीछे उनके साथी भी हवा में शर्ट लहराते हुए डांस कर रहे हैं.

21 साल पहले आई थी प्रियंका की फिल्म

21 साल पहले प्रियंका चोपड़ा की मुझसे शादी करोगी फिल्म आई थी. इस फिल्म में प्रियंका सलमान खान और अक्षय कुमार के बीच लीड एक्ट्रेस थीं. ये फिल्म एक कॉमेडी रोमांस फिल्म थे. इसकी कॉमेडी आज भी लोग याद करते हैं. फिल्म के गाने उस वक्त भी काफी हिट हुए थे. मुझसे शादी करोगी टाइटल सॉन्ग था. डेविड धवन ने फिल्म को डायरेक्ट किया था. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने रानी का किरदार निभाया था. सलमान और अक्षय दोनों इस सॉन्ग में प्रियंका से पूछ रहे होते हैं- मुझसे शादी करोगी?

ये पहला मौका नहीं है जब निक ने किसी हिंदी गाने पर डांस किया है. कुछ दिन पहले भी निक ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने हाल में ही रिलीज हुई फिल्म धुरंधर के हिट गाने पर डांस किया था.