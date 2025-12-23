'धुरंधर' की वजह से Don 3 से बाहर हुए रणवीर सिंह! अब इस फिल्म की शूटिंग करेंगे एक्टर
Ranveer Singh Walks Out From Don 3: रणवीर सिंह 'धुरंधर' की रिलीज के बाद 'डॉन 3' की तैयारी शुरू करने वाले थे. लेकिन अब एक्टर ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया है और अब मेकर्स नए डॉन की तलाश कर रहे हैं.
'धुरंधर' की धुआंधार सक्सेस के बीच रणवीर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है. एक्टर मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी 'डॉन 3' से बाहर निकल गए हैं. रणवीर धुरंधर की रिलीज के तुरंत बाद 'डॉन 3' की तैयारी शुरू करने वाले थे. लेकिन अब फरहान अख्तर की इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है. अब रणवीर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारी में हैं. ऐसे में 'डॉन 3' के लिए फरहान अख्तर को अब नया एक्टर ढूंढना होगा.
पिंकविला ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'धुरंधर की अपार सफलता के बाद, रणवीर को ये बिल्कुल साफ है कि वो आगे किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं. वो संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं.'
धुरंधर की वजह से रणवीर ने छोड़ी 'डॉन 3'
रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने को लेकर रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'साथ ही वो लगातार गैंगस्टर फिल्मों में नजर नहीं आना चाहते, खासकर तब जब धुरंधर पहले ही इस जोनर में अपनी पहचान बना चुकी है. यही एक वजह है कि उन्होंने जय मेहता से प्रलय की शूटिंग पहले शुरू करने के लिए कहा है. रणवीर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने और प्लान से पहले ही इसकी शूटिंग शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं.'
डॉन 3 के लिए नए लीड एक्टर की तलाश शुरू
रिपोर्ट में बताया गया है- 'अब जब सिंह ने डॉन 3 के बजाय दूसरे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी है, तो वो जय मेहता की फिल्म की शूटिंग को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खुद तारीखों और शेड्यूल को तय करने में लगे हुए हैं.'
रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से निकल जाने के बाद अब मेकर्स फिल्म के लिए नए लीड एक्टर की तलाश में जुट गए हैं ताकि जनवरी 2026 के आखिरी तक फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सके. बता दें कि कहा जा रहा है कि 'डॉन 3' में कृति सेनन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
