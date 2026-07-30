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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'महावतार' के लिए विक्की कौशल का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ाएंगे 25 किलो वजन

'महावतार' के लिए विक्की कौशल का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ाएंगे 25 किलो वजन

Vicky Kaushal: विक्की कौशल अपनी अगली फिल्म 'महावतार' के लिए जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं. चिरंजीवी परशुराम का निभाने के लिए एक्टर 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 30 Jul 2026 04:51 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर विक्की कौशल पिछली बार फिल्म 'छावा' में नजर आए थे. इसमें उन्होंने महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया था. फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म के लिए विक्की ने गजब ट्रांसफॉर्मेशन किया था. अब विक्की अपनी अगली फिल्म 'महावतार' के लिए जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं.

'महावतार' के लिए करेंगे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन
विक्की कौशल जल्द ही फिल्म 'महावतार' में नजर आएंगे. इस माइथोलॉजिकल ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'छावा' में दमदार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब विक्की कौशल फिल्म 'महावतार' के लिए इससे भी बड़ा फिटनेस चैलेंज लेने जा रहे हैं. 

महावतार' के लिए विक्की कौशल का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ाएंगे 25 किलो वजन

25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे विक्की कौशल
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्की कौशल इस फिल्म के करीब 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे, ताकि अपने किरदार में पूरी तरह ढल सकें. इसके अलावा एक्टर सितंबर से सेलिब्रिटी फिटनेस कोच तेजस लालवानी के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे. बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2026 में शुरू होगी.

 
 
 
 
 
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परशुराम के किरदार के लिए शुरू करेंगे खास ट्रेनिंग
अमर कौशिक के निर्देशन में बन रही फिल्म 'महावतार' में विक्की कौशल भगवान परशुराम यानी चिरंजीवी परशुराम की भूमिका निभा रहे हैं. दिनेश विजान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. मेकर्स इस फिल्म को दिसंबर 2027 या 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. ये फिल्म बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.

'लव एंड वॉर' के लिए विक्की कौशल ने की डबल मेहनत
वर्क फ्रंट की बात करें तो 'महावतार' के अलावा विक्की कौशल के पास संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म में विक्की एयर फोर्स पायलट के रोल में नजर आएंगे और इसके लिए उन्होंने डबल मेहनत की है. 

महावतार' के लिए विक्की कौशल का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ाएंगे 25 किलो वजन

पहले 12 किलो वजन बढ़ाया, फिर 15 किलो घटाया...
'लव एंड वॉर' की शूटिंग शुरू करते समय किरदार में ढलने के लिए विक्की ने पहले लगभग 12 किलो वजन बढ़ाया और फिर फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए लगभग 15 किलो वजन घटाकर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया. 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 30 Jul 2026 04:51 PM (IST)
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