विजय ने रचा इतिहास, रजनीकांत को पछाड़ बना डाला तमिल का ये बड़ा रिकॉर्ड

Box office Collection: एक्टर थलापति विजय (Thalapathy Vijay) इन दिनों फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म सिनेमाघरो में रिलीज होते ही छा गई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यही वजह कि 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इसकी कमाई की वजह से है विजय तमिल का बड़ा रिकॉर्ड बनाने में सफल हो पाए हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं कि उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है.

विजय का पोस्ट कोविड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तमिल एक्टर विजय जोसेफ ने पोस्ट कोविड एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे इंडस्ट्री के रजनीकांत जैसे धुरंधर भी नहीं बना पाए हैं. कोविड के बाद अभिनेता ने 'बीस्ट' के साथ शुरुआत की थी और कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 130.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. फिर 'वरिसु' आई और इसने 178.14 करोड़ का बिजनेस किया था.

इसके बाद 2023 में थ्रिलर फिल्म 'लियो' आई, जो विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. जबकि फिल्म ने लाइफटाइम कलेक्शन 341.04 करोड़ रहा. वहीं, 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' आई और इस बड़े बजट की फिल्म ने 252.71 करोड़ का बिजनेस किया था. अब 'जन नायकन' आई तो इसने भी कमाल का प्रदर्शन किया. फिनल्म ने 143.4 करोड़ का कलेक्शन किया. इसकी कमाई के बाद विजय ने तमिल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास ही रच दिया है.

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विजय ने 1000 करोड़ का आंकड़ा किया पार

थलापति विजय 'जन नायकन' की कमाई के बाद 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुके हैं. वो अपनी पांच फिल्मों की रिलीज के बाद 1000 करोड़ के आंकड़े को पोस्ट कोविड पार कर चुके हैं. जबकि तमिल इस आंकड़े को अभी तक कोई पार नहीं कर पाया है. रजनीकांत ने पोस्ट कोविड अपनी फिल्मों के जरिए 887.22 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अब विजय ने इस आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है.

रजनीकांत की फिल्मों की लिस्ट (पोस्ट कोविड)

1. अन्नाथे- 106.77 करोड़

2. जेलर- 348.55 करोड़

3. वैट्टेयन- 146.89 करोड़

4. कूली- 2785.01 करोड़

टोटल कलेक्शन- 887.22 करोड़

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विजय की फिल्मों का कलेक्शन (पोस्ट कोविड)

1. बीस्ट- 130.25 करोड़

2. वरिसु- 178.14 करोड़

3. लियो- 341.04 करोड़

4. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम- 252.71 करोड़

5. जन नायकन- 143.4 करोड़

टोटल कलेक्शन- 1045.54 करोड़



विजय का प्रोफेशनल फ्रंट

थलापति विजय के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म को उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है. बतौर तमिलनाडु सीएम विजय की ये पहली फिल्म है. विजय ने सीएम पद ग्रहण करने के बाद किसी भी नई फिल्म का ऐलान नहीं किया है. लेकिन राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का ऐलान जरूर किया था.

'जन नायकन' के बारे में बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. फिल्म में विजय ने लीड रोल प्ले किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करते नजर आए. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो सीबीएफसी में पिछले 7 महीने से सर्टिफिकेशन के लिए लटकी हुई थी. तमाम जद्दोजहद के बाद इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला और अब ये धमाल मचा रही है.