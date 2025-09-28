नेहा धूपिया ने शेयर की 21-डे चैलेंज की हेल्दी ड्रिंक रेसिपी, फिट रखने में हैं मददगार
Neha Dhupia 21 Day Challenge: नेहा धूपिया सोशल मीडिया पर फिटनेस जर्नी से जुड़ी कई गाइडलाइंस शेयर करती हैं. हाल ही में उनका एक चैलेंज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा है.
एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपनी पर्सनालिटी और फिटनेस डेडिकेशन को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो अक्सर अपनी फिटनेस और हेल्दी फूड जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
हाल ही में उन्होंने अपने फैंस के साथ एक खास एंटी इंफ्रेमेटरी ड्रिंक रेसिपी शेयर की है. उनका एक चैलेंज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. नेहा 21 डे का यह हेल्दी चैलेंज न सिर्फ बॉडी को फिट रखने में मदद करता है, बल्कि बॉडी में सूजन को कम करने में भी असरदार साबित हो सकता है.
क्या है नेहा का 21-डे हेल्थ चैलेंज
नेहा बताया कि उन्होंने 21-डे चैलेंज शुरू किया है. डाइटिशियन ऋचा गांगानी ने उन्हें सलाह दी है कि 21 दिन तक रोज हल्दी-अदरक-कलौंजी वाला ड्रिंक लिया जाए, जिससे बॉडी की अंदरूनी सूजन कम हो.
नेहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा “21 दिन. एक कमिटमेंट. एक हेल्दी YOU. नेहा धूपिया और ऋचा गांगानी आपको 21-डे चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ इस मेहनत की हकदार है.”
नेहा धूपिया की फिटनेस जर्नी
नेहा धूपिया, इससे पहले भी अपने हेल्दी फूड एक्सपेरिमेंट्स शेयर करती रही हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपनी ग्लूटेन-फ्री डाइट की शुरुआत फैंस के साथ शेयर की थी. उस दौरान उन्होंने केले से बने पैनकेक, फ्रेश बेरीज और लैवेंडर जैम के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट की फोटोज शेयर की थीं. उनके टेबल सेटअप में लेमोनेड, सीड्स से बने इंग्रेडिएंट्स और ग्लूटेन-फ्री फूड साफ दिख रहा था.
नेहा धूपिया के बारे में
नेहा धूपिया अपने पति अंगद बेदी के साथ शादीशुदा जिंदगी इंजॉय कर रही हैं. फिटनेस का ध्यान रखने वाली नेहा फिलहाल फिल्मों से दूर हैं लेकिन कभी जूली, चुप चुपके और कयामत जैसी बड़ी फिल्मों में दिख चुकी हैं.
