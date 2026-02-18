हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनीना गुप्ता ने खोला 50 की उम्र में शादी करने का राज, कहा- 'प्यार समझ नहीं आता'

नीना गुप्ता ने खोला 50 की उम्र में शादी करने का राज, कहा- 'प्यार समझ नहीं आता'

Neena Gupta: नीना गुप्ता ने 50 साल की उम्र में विवेक मेहरा से शादी की है जबकि उससे पहले वो लंबे समय तक सिंगल मदर रही हैं. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि शादी क्यों की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

नीना गुप्ता ने 50 साल की उम्र में शादी करके सबको चौंका दिया था. साल 2008 में उन्होंने दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की थी. इससे पहले वो कई सालों तक सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को अकेले पाल रही थीं. जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेले बिताने के बाद उन्होंने अचानक शादी क्यों की इस बारे में अब उन्होंने खुलकर बात की है. खास बात ये है कि उन्होंने इशारा किया कि ये कोई फिल्मी लव मैरिज नहीं थी.

'प्यार-व्यार समझ नहीं आता'
शुभांकर मिश्रा के एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने प्यार में शादी की थी. तो नीना ने साफ कहा कि उन्हें प्यार-व्यार ज्यादा समझ नहीं आता है. उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपने बच्चे से प्यार समझ आता है बाकी चीजों को वो उस नजर से नहीं देखती है. उन्होंने ये भी कहा कि इस टॉपिक पर वो आगे चलकर एक और किताब लिख सकती हैं क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है.

शादी क्यों की? 
जब उनसे पूछा गया कि अगर प्यार नहीं था तो शादी क्यों की तो नीना ने सीधा सा जवाब दिया  की 'जरूरत थी बहुत.' उन्होंने माना कि समाज में रहना है तो उसके कुछ नियम मानने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने अपनी गलतियों से सीखी है.  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neena Gupta (@neena_gupta)

समाज की नजर और शादी का असर
नीना ने ये भी बताया कि जब वो कहीं बाहर जाती थीं तो लोग उन्हें अजीब नजर से देखते थे. लेकिन शादी के बाद वही नजरें बदल गई है. उन्होंने कहा कि ये बात बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन सच यही है कि शादी कर लो तो सब ठीक हो जाता है. उनके इस बयान से साफ झलकता है कि समाज आज भी सिंगल औरत को अलग नजर से देखता है.

पर्सनल लाइफ हमेशा रही चर्चा में
नीना गुप्ता हमेशा अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं. उनकी बेटी मसाबा गुप्ता जो आज जानी-मानी फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस हैं उनका जन्म 1989 में हुआ था. मसाबा के पिता वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स हैं. नीना ने बिना शादी के मां बनने का फैसला लिया और मसाबा को एक सिंगल मदर बनकर पाला था. यही वजह है कि उनकी जिंदगी के फैसले हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Neena Gupta Vivek Mehra Masaba Gupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नीना गुप्ता ने खोला 50 की उम्र में शादी करने का राज, कहा- 'प्यार समझ नहीं आता'
नीना गुप्ता ने खोला 50 की उम्र में शादी करने का राज, कहा- 'प्यार समझ नहीं आता'
बॉलीवुड
ट्रोलिंग के बीच अर्जुन कपूर को मिला फैंस का साथ, नई पोस्ट देख फैंस बोले- आप हर खुशी के हकदार हैं
ट्रोलिंग के बीच अर्जुन कपूर को मिला फैंस का साथ, नई पोस्ट देख फैंस बोले- आप हर खुशी के हकदार हैं
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे थे स्टार्स, रितेश देशमुख-संगीता बिजलानी भी आए नजर, जानें कैसी है तबीयत
लाइव: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे स्टार्स, जानें डॉक्टर ने तबीयत को लेकर क्या कहा
बॉलीवुड
पेरेंट्स संग रहने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के 1BHK फ्लैट में रहते हैं सलमान खान, अंदर से ऐसा दिखता है 100 करोड़ का ये घर
पेरेंट्स संग रहने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के 1BHK फ्लैट में रहते हैं सलमान खान, अंदर से ऐसा दिखता है 100 करोड़ का ये घर
Advertisement

वीडियोज

₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, हार्दिक भी चमके, भारत ने बनाए 190
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बनाए 190
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget