बॉबी देओल एक बार फिर अपनी एक्टिंग के जरिए बॉलीवुड पर छाए हुए हैं. लेकिन अब भी फिल्मों से ज्यादा चर्चे उनके अफेयर के लिए होते हैं. दरअसल 90 के दशक में एक ऐसा दौर आया था. जब इंडस्ट्री में बॉबी देओल और नीलम के अफेयर के चर्चे थे. दोनों कई साल रिश्ते में भी रहे, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई. इस के टूटने की वजह अक्सर धर्मेंद्र को बताया जाता है. ऐसे में एक्ट्रेस ने खुद ये रिश्ता टूटने की वजह का खुलासा किया था. जानिए वो क्या बोली थीं...

कैसे शुरू हुई थी नीलम-बॉबी की लव स्टोरी?

नीलम और बॉबी देओल की मुलाकात सनी देओल की एक फिल्म की शूटिंग पर हुई थी. जहां दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया. इसके बाद कपल करीब पांच साल तक एक-दूजे संग रिलेशनशिप में रहा. लेकिन फिर अचानक इनके ब्रेकअप की खबर सामने आई. जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया था. कहा जाता है कि धर्मेंद्र को नीलम पसंद नहीं थी. इसलिए बॉबी ने उनके साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया था. लेकिन अब सालों बाद एक्ट्रेस ने खुद इस रिश्ते के टूटने की वजह बताई.

क्यों टूटा था नीलम और बॉबी का रिश्ता?

दरअसल नीलम ने ब्रेकअप के कई सालों बाद स्टारडस्ट मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया थाय इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ समेत बॉबी देओल संग ब्रेकअप पर खुलकर बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि उन दोनों का ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था. ये फैसला दोनों का था. इसमें किसी तीसरे इंसान को दोष देना एकदम ही गलत होगा. क्योंकि किसी ने कुछ नहीं कहा था.

‘मैं बॉबी के साथ खुश नहीं रहती’

नीलम ने आखिरी में बताया था कि, 'मुझे अचानक लगा कि मैं बॉबी के साथ कभी खुश नहीं रह पाती. मुझे पता है कि इन सबके लिए 5 साल काफी ज्यादा होते हैं. मुझे भी ये देर से समझ आया, लेकिन फिर पता तो चल गया और जैसे ही मुझे फील हुआ मैंने इसपर फौरन एक्शन लिया..'

