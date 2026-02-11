राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चुकाया दोस्ती का 'कर्ज'

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने हाल ही में अपने कुछ साल पुराने चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. जिसके बाद से एक्टर की मदद के लिए इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग सामने आ रहे हैं. इसी बीच खबरें थीं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो अपने स्ट्रगल के दिनों में एक्टर के यहां रहते थे और खाना खाते थे, वो मदद के लिए आगे नहीं आए. जिसके बाद अब खबर सामने आई है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. इस बारे में एक्टर से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी है.

नवाजुद्दीन ने बढ़ाया मदद का हाथ

दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया है कि, अपने दोस्त राजपाल को मुसीबत में पाया जानकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मदद के लिए आगे आए हैं. हालांकि उन्होंने इस बात को जगजाहिर नहीं किया. दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है ऐसे में एक्टर से जुड़े सूत्र ने बताया कि नवाजुद्दीन पहले भी राजपाल की मदद कर चुके हैं. लेकिन नवाजुद्दीन अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना पसंद करते हैं. वो अपनी अच्छाई को हैडलाइंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, इसलिए बिन बताए अपने दोस्तों की मदद करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Nawazuddin Siddiqui (@nawazuddin._siddiqui)

पहले भी की है लाखों की मदद

नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े एक करीबी सोर्स ने बताया कि, 'ये कोई पहलीबार नहीं है जब नवाजुद्दीन ने उनकी मदद की हो. इससे पहले भी वो करीब 10 लाख रुपये की मदद राजपाल की कर चुके हैं. नवाजुद्दीन स तरह की बातें कभी भी स्पॉटलाइट में लाना पसंद नहीं करते हैं और पब्लिकली इस बारे में बात नहीं करते हैं, चुपचाप ही मदद करन पसंद करते हैं'. नवाज की टीम की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन तब आया जब एक्टर के ऊपर सवाल उठाए गए कि उन्होंने दोस्त होने के नाते राजपाल की मुसीबत में कोई मदद नहीं की.

हालांकि नवाजुद्दीन कई बार अपने दोस्तों की मदद करते रहते हैं, उनकी मुसीबत के समय पर हमेशा साथ में खड़े रहते हैं. लेकिन उन्हें ये सारी बातें पब्लिकली करना पसंद नहीं है, वो चुप रहना ही पसंद करते हैं. जिन लोगों ने उनकी ग्रोथ और स्ट्रगल के समय पर मदद की है वो उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद ही लल्लनटॉप को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके स्ट्रगलिंग वाले दिनों में राजपाल यादव ने उनकी बहुत मदद की थी. ना केवल उनकी बल्कि उस समय में जो भी स्ट्रगलिंग फेस में रहता था उनके लिए राजपाल के घर में लंगर होता था.