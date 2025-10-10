एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ही भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और एक्स वाइफ अंजना पांडे (आलिया सिद्दीकी) के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया था. लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है.

जस्टिस जितेंद्र जैन की एकल पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने ये मामला “नॉन-प्रॉसिक्यूशन” (गैर-उपस्थिति) के आधार पर खारिज कर दिया है. बता दें कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उनके वकील कई बार सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुए.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया मुकदमा

अदालत ने साफ तौर कहा कि जब वादी (plaintiff) खुद अपने मुकदमे को आगे नहीं बढ़ा रहा है और सुनवाई में पेश नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोर्ट के पास मामला खारिज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता. वहीं, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील अली काशिफ खान देशमुख ने जानकारी दी कि अदालत ने मामले को पूरी तरह से रद्द (dismiss) कर दिया है क्योंकि वादी पक्ष बार-बार अनुपस्थित रहा.

क्या है पूरा मामला?

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया था कि उनके भाई और पत्नी ने उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान देकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है. एक्टर ने दावा किया था कि इन सबसे उन्हें भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ. ऐसे में उन्होंने अदालत से 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आखिरी बार क्राइम थ्रिलर फिल्म कोस्टाओ में देखा गया था. ये फिल्म जी5 पर 1 मई 2025 को रिलीज हुई थी. अब एक्टर कॉमेडी-हॉरर फिल्म थामा में दिखाई देने वाले हैं. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म में नवाजुद्दीन यक्षासन का किरदार अदा करते नजर आएंगे. थामा में परेश रावल भी अहम रोल अदा करते दिखाई देंगे. फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.