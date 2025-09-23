नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
Shah Rukh Khan Awards List: शाहरुख खान को पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. इससे पहले भी सुपरस्टार कई बड़े पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं. उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के सालों का इंतजार आज आखिरकार खत्म हो गया. 33 सालों के फिल्मी करियर में आज सुपरस्टार को पहला नेशनल अवॉर्ड मिला. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख खान को अपने हाथों से अवॉर्ड देकर सम्मानित किया.
शाहरुख खान को अपनी 2023 की फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगिरी में नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. भले ही ये उनका पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड हो. लेकिन इससे पहले भी एक्टर कई बड़े अवॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उनके अचीव्मेंट्स की लिस्ट काफी लंबी है.
पदमश्री से नवाजे जा चुके हैं किंग खान
नेशनल अवॉर्ड से पहले शाहरुख खान को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा जा चुका है. साल 2005 में सुपरस्टार को उस समय राष्ट्रपति रहे दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम ने पद्मश्री से सम्मानित किया था. शाहरुख को साल 2002 में मनोरंजन के क्षेत्र में एक्सीलेसं के लिए राजीव गांधी अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है.
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में हुए सम्मानित
किंग खान को विदेशों में भी कई खिताब दिए जा चुके हैं. पिछले साल ही सुपरस्टार को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित 'पार्डो अल्ला कैरियरा असकोना'-लोकार्नो टूरिज्म अवॉर्ड दिया गया था.
फ्रांस ने भी दिए खिताब
शाहरुख खान को फ्रांस में साल 2007 में ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया था. वहीं 2014 में उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'शेवेलियर, लीजन ऑफ ऑनर' का खिताब भी मिल चुका है.
लंबी है अचीव्मेंट्स और अवॉर्ड्स की लिस्ट
- शाहरुख खान को अपनी पहली फिल्म 'दीवाना' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड दिया गया था.
- सुपरस्टार ने अलग-अलग फिल्मों के लिए 15 फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.
- उन्हें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकाडेमी (IIFA), जी सिने अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स और प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से भी अवॉर्ड मिल चुके हैं.
- शाहरुख खान ने दो बार ग्लोबल इंडियन फिल्म अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं. फिल्म 'स्वदेस' के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड और 2007 में इंटरटनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया एक्टर कैटेगिरी में अवॉर्ड दिया गया था.
