रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज और यश की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होनी हैं. इन दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी चर्चा है. ये बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. इस टाइम पर बाकी मेकर्स अपनी फिल्म रिलीज करने से थोड़ा बच रहे हैं. हाल ही में राम चरण की फिल्म पेड्डी को पोस्टपोन किया गया.

द पैराडाइज की नई रिलीज डेट

अब नानी की फिल्म द पैराडाइज को भी पोस्टपोन कर दिया है. मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की है. फिल्म पहले 26 मार्च को रिलीज होनी थी. लेकिन अब फिल्म अगस्त में रिलीज होगी.

द पैराडाइज के डायरेक्टर Srikanth Odela और नानी ने सोशल मीडिया पर फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की. उन्होंने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया. इसमें दो चोटी दिखाई गई जो खून से लथपथ नजर आ रही हैं. फिल्म में फिल्म की नई रिलीज डेट भी मेंशन है. फिल्म अब 21 अगस्त 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी. डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा- हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते है. हमें फिल्म को डिलीवर करने के लिए समय चाहिए.

द पैराडाइज में नानी के अलावा राघव जुयाल और मोहन बाबू जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. इसमें अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूज़िक होगा. फिल्म सभी साउथ इंडियन भाषाओं और हिंदी में रिलीज़ होगी.

वहीं धुरंधर 2 की बात करें तो इस फिल्म को आदित्य धर बना रहे हैं. ये 2025 में आई धुरंधर का सेकंड पार्ट है. धुरंधर ब्लॉकबस्ट हिट हुई थी. धुरंधर दुनियाभर में 1300 करोड़ की कमाई की थी. धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फैंस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं.

वहीं टॉक्सिक की बात करें तो इसमें यश लीड रोल में हैं. फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मणि वसंत जैसे स्टार्स हैं.