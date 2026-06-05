'सोशल मीडिया ने मोहब्बत को मुश्किल बना दिया है' देखिए ऐसा क्यों बोले निर्देशक इम्तियाज अली!

हाल ही में ABP नेटवर्क का India@2047 कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने शिरकत की. इसी बीच उन्होंने इस बातचीत में अपनी आने वाली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा', प्यार और सेल्फ डिस्कवरी को लेकर कई बातें शेयर की. साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया ने प्यार को बहुत मुश्किल बना दिया है.

सोशल मीडिया ने प्यार को बनाया मुश्किल

कॉन्क्लेव में जब उनसे पूछा गया कि 'सोशल मीडिया ने मोहब्बत को आसान बनाया है या मुश्किल?' तब इम्तियाज ने कहा, 'मुश्किल बना दिया है, क्योंकि इसमें जो आपका माइलस्टोन है न, वो बहुत नजदीक आ गया है. आपको मंजिल बहुत फटाक से मिल जाती है. ऐसा लगता है कि मंजिल मिल गई है, मगर तलाश उसके बाद शुरू होती है. पहले ऐसा होता था कि तलाश पहले होती है, मंजिल बाद में मिलती थी. अब ऐसा हो गया है कि मंजिल पहले आ गई है, तलाश बाद में आती है. इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सोशल मीडिया से.'

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सेल्फ डिस्कवरी को लेकर बोले इम्तियाज अली

इसके बाद पूछा गया कि 'आपकी फिल्मों में लोग खुद को ट्रैवल करते करते खुद को ढूंढ लेते हैं. ये हम अक्सर लोगों से बात भी करते हैं, तो लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी ट्रिप से ज्यादा होती हैं या हार्टब्रेक से होती है?' तो इम्तियाज ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि अलग-अलग तरह की सेल्फ डिस्कवरी होती है. सेल्फ डिस्कवरी की सबसे अच्छा क्वालिटी ये है कि जो भी आप डिस्कवर करते है, वो कुछ देर के बाद गलत लगने लगती हैं. फिर आप उस डिस्कवरी के बाद नई डिस्कवरी करना चाहते है अपने बारे में क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक कांस्टेंट कॉमोडिटी हैं, लेकिन इंसान हमेशा बदलता रहता हैं.'

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उन्होंने आगे कहा, 'लोग पहले बदल जाते है फिर बाद में समझते है कि कैसे बदला या अब मैं कौन हूं, क्या गुजर गया? मुझे लगता है कि जर्नी में समझने की आसानी इसीलिए होती है क्योंकि जब आप अपने घर से और माहौल से बाहर निकलते है, तो फिर आपको कोई पहचानता नहीं हैं. जब दूसरे भी आपको नहीं पहचानते है, तो आप खुद अपने माइंड में अपनी इमेज बनाते हैं. तब आप खुद को डिस्कवर करते हो.'

फिल्म के बारे में

बता दें कि इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, जो एक अधूरी मोहब्बत को दिखाती हैं. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म के गाने भी फैंस के बीच खूब पसंद किए जा रहे है और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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