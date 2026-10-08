CM देवेंद्र फडणवीस ने नाना पाटेकर के किए अंतिम दर्शन, कॉफिन भी उठाया

बॉलीवुड के अभिनेता नाना पाटेकर के निधन केवल बॉलीवुड में ही बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है. उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. एक्टर का पार्थिव शरीर पुणे आ चुका है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है. ऐसे में अपने चहेते एक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई है.

इसी बीच महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे. पहले उन्होंने नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर के दर्शन एयरपोर्ट पर किए फिर वो उनके घर पर भी गए. यहां पहुंचकर सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही इस दौरान उन्होंने दिवंगत अभिनेता का कॉफि भी अपने हाथों से उठाकर एंबुलेंस रखा. साथ ही बाद में कॉफिन को उतारा भी.

CM देवेंद्र फडणवीस हुए भावुक

नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के दौरान सामने आई सीएम देवेंद्र फडणवीस की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, उनके इस सम्मानजनक काम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, नाना के परिवार से मुलाकात की फोटो और वीडियोज को भी उन्होंने एक्स पर शेयर किया है.

Pune, Maharashtra: CM Devendra Fadnavis paid his last respects to late veteran actor Nana Patekar in Pune. The mortal remains of the late actor are now being taken to his residence in Donje village, Pune Rural. (Source: CMO Maharashtra) https://t.co/2YLOoWtESg — IANS (@ians_india) October 8, 2026

इसे साझा करने के साथ ही सीएम ने लिखा, 'आज पुणे में मुझे दिग्गज अभिनेता और मेरे करीबी सहयोगी, दोस्त और मार्गदर्शक नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ. राज्य सरकार की ओर से उन्हें औपचारिक श्रद्धांजलि दी गई. मैंने उन्हें अंतिम विदाई दी, पुष्प-चक्र अर्पित किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. मैंने उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की. इतने बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार को अंतिम श्रद्धांजलि और नमन करते हुए मैं बहुत भावुक हो गया. ओम शांति.'

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर

बहरहाल, अगर नाना पाटेकर के फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो 1 जनवरी, 1951 को महाराष्ट्र में जन्मे एक्टर को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है. उन्होंने स्क्रिन पर अमिट छाप छोड़ी है. वो 3 बार नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं और सिनेमा और आर्ट्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2013 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था.

ज्येष्ठ अभिनेते आणि माझे स्नेही, मित्र, मार्गदर्शक नाना पाटेकर यांचे पार्थिव आज पुण्यात स्वीकारले. राज्य सरकारतर्फे त्यांना यावेळी मानवंदना देण्यात आली. त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेत पुष्पचक्र अर्पण करुन भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. एक हरहुन्नरी कलावंताला अखेरची मानवंदना देताना, श्रद्धांजली अर्पण करताना मन भरून आले होते. ॐ शांति 🙏🏽 #Pune — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 8, 2026

इसके साथ ही, अगर नाना पाटेकर के फिल्मी सफर के बारे में बात करें तो उन्होंने एक्टिंग में कदम 1978 में रखा था. उनकी पहली फिल्म 'गमन' थी. इसका डायरेक्शन मुजफ्फर अली ने किया था. इसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल भी अहम रोल में थे. नाना पाटेकर को आखिरी बार स्क्रीन पर 'ओ रोमियो' में देखा गया था. वहीं, उनकी आने वाली फिल्म 'शक्ति शालिनी' है, जो कि हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है.