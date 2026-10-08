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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCM देवेंद्र फडणवीस ने नाना पाटेकर के किए अंतिम दर्शन, कॉफिन भी उठाया

CM देवेंद्र फडणवीस ने नाना पाटेकर के किए अंतिम दर्शन, कॉफिन भी उठाया

नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंचे. उन्होंने एयरपोर्ट पर उनके अंतिम दर्शन किए साथ ही परिवार वालों को सांत्वना भी दी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 10:20 PM (IST)
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बॉलीवुड के अभिनेता नाना पाटेकर के निधन केवल बॉलीवुड में ही बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है. उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. एक्टर का पार्थिव शरीर पुणे आ चुका है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है. ऐसे में अपने चहेते एक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई है. 

इसी बीच महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे. पहले उन्होंने नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर के दर्शन एयरपोर्ट पर किए फिर वो उनके घर पर भी गए. यहां पहुंचकर सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही इस दौरान उन्होंने दिवंगत अभिनेता का कॉफि भी अपने हाथों से उठाकर एंबुलेंस रखा. साथ ही बाद में कॉफिन को उतारा भी.

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CM देवेंद्र फडणवीस हुए भावुक

नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के दौरान सामने आई सीएम देवेंद्र फडणवीस की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, उनके इस सम्मानजनक काम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, नाना के परिवार से मुलाकात की फोटो और वीडियोज को भी उन्होंने एक्स पर शेयर किया है. 

इसे साझा करने के साथ ही सीएम ने लिखा, 'आज पुणे में मुझे दिग्गज अभिनेता और मेरे करीबी सहयोगी, दोस्त और मार्गदर्शक नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ. राज्य सरकार की ओर से उन्हें औपचारिक श्रद्धांजलि दी गई. मैंने उन्हें अंतिम विदाई दी, पुष्प-चक्र अर्पित किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. मैंने उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की. इतने बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार को अंतिम श्रद्धांजलि और नमन करते हुए मैं बहुत भावुक हो गया. ओम शांति.'

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर

बहरहाल, अगर नाना पाटेकर के फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो 1 जनवरी, 1951 को महाराष्ट्र में जन्मे एक्टर को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है. उन्होंने स्क्रिन पर अमिट छाप छोड़ी है. वो 3 बार नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं और सिनेमा और आर्ट्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2013 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था.

इसके साथ ही, अगर नाना पाटेकर के फिल्मी सफर के बारे में बात करें तो उन्होंने एक्टिंग में कदम 1978 में रखा था. उनकी पहली फिल्म 'गमन' थी. इसका डायरेक्शन मुजफ्फर अली ने किया था. इसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल भी अहम रोल में थे. नाना पाटेकर को आखिरी बार स्क्रीन पर 'ओ रोमियो' में देखा गया था. वहीं, उनकी आने वाली फिल्म 'शक्ति शालिनी' है, जो कि हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर CM Devendra Fadnavis
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