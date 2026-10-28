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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बिग बॉस 20' में ड्रामा जारी, लव गिल हुईं इमोशनल, ये 6 घरवाले हुए नोमिनेट

'बिग बॉस 20' में ड्रामा जारी, लव गिल हुईं इमोशनल, ये 6 घरवाले हुए नोमिनेट

'बिग बॉस 20' इन दिनों लव गिल और स्काउट के इर्द-गिर्द घूम रहा है. शो में दिखाया गया कि लव गिल को स्काउट नोमिनेट करते हैं और इसके बाद लव फूट-फूटकर रोती हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Oct 2026 10:45 PM (IST)
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बिग बॉस 20 के लेटेस्ट की शुरुआत नोमिनेशन टास्क से ही होती है. माही लव को बोलती हैं कि टास्क पूरा करने के लिए. लव स्काउट और आसिफ को एक-दूसरे की जगह पर भेजती हैं. इसी के साथ लव फूट-फूटकर रोती हैं. 

वो बोलती हैं कि स्काउट ने अचानक उन्हें बात करने से मना कर दिया. लव कहती हैं कि इससे उन्हें बहुत हर्ट हुआ. वो स्काउट और काशवी की शादी की प्लानिंग कर रही थीं. लेकिन काशवी ने उन पर स्काउट को फंसाने के आरोप लगाए. लव कहती हैं कि किसी के साथ 50 दिन बिताए और अचानक वो कैसे बात न करें. लव कहती हैं कि वो आखिर तक स्काउट, आसिफ, आम्रपाली और यंग तक रिश्ता बनाए रखेंगी. लव कहती हैं कि वो ऐसे अचानक से मूवऑन नहीं कर सकती है. 

वहीं स्काउट भी रोने लगते हैं और यंग स्काउट को शांत करवाते हैं.

ये कंटेस्टेंट हुए नोमिनेट
टास्क के अंत में बिग बॉस बताते हैं कि लव, आम्रपाली, आसिफ, गुल्लू, कनिका और स्काउट नोमिनेट हुए हैं एविक्शन के लिए.

 
 
 
 
 
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वहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट्स से पूछते हैं कि उन्हें माही की कैप्टेंसी कैसी लगी. आम्रपाली, कनिका, अरिशफा, आसिफ, लव और मनीष माही की कैप्टेंसी के खिलाफ होते हैं. वहीं यंग सपोर्ट करते हैं. आखिर में बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि माही की कैप्टेंसी फेल रही है.

वहीं देर रात आम्रपाली और लव, गुल्लू के साथ घर में बदलती प्रायोरिटीज के बारे में बात करते हैं. वहीं स्काउट, आम्रपाली से कहते हैं कि वो मेंटली स्टेबल हैं. स्काउट कहते हैं कि पिछला दिन खराब था लेकिन अब वो सिर्फ गेम पर फोकस करेंगे. फिर आम्रपाली लव को ये बात बताती हैं. वहीं लव स्काउट को इग्नोर करती हैं.

शो के आखिर में लव और स्काउट अपने बीच के मुद्दे सुलझाने का फैसला करते हैं.  वहीं उदिति, अरिशफा से कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद स्काउट और लव को एक साथ नहीं बैठना चाहिए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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