100 करोड़ रुपये... 'रामायण' कर रही म्यूजिक राइट्स की सबसे बड़ी डील

रणबीर कपूर और यश की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रामायण' आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है. हाल ही में ये फिल्म प्री-रिलीज बिजनेस डील्स के लिए चर्चा में रही थी. जबकि अब ये फिल्म अपनी म्यूजिक राइट्स डील को लेकर सुर्खियों में है. फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी म्यूजिक राइट्स डील करने की तलाश में है. इसके म्यूजिक राइट्स खरीदने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां कतार में हैं.

100 करोड़ रुपये की डील करना चाहते हैं नमित मल्होत्रा

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक रामायण के प्रोड्यसूर नमित मल्होत्रा रामायण के म्यूजिक राइट्स की डील 100 करोड़ रुपये में करना चाहते हैं. उन्हें 60 करोड़ और 70 करोड़ रुपये तक के ऑफर मिले हैं, हालांकि उनकी नजर 100 करोड़ के आंकड़े पर टिकी हुई है. जानकारी के मुताबिक सभी भाषाओं में ग्लोबल म्यूज़िक राइट्स के लिए नमित इतनी भारी भरकम रकम में डील करने पर विचार कर रहे हैं. बता दें कि ये डील सिर्फ रामायण के पहले पार्ट के लिए रहेगी.

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कई कंपनियों से चल रही बातचीत

रामायण के मेकर्स से म्यूजिक राइट्स डील को लेकर कई कंपनियां बातचीत कर रही हैं. कतार में टी-सीरीज़, यूनिवर्सल, सोनी म्यूज़िक, सारेगामा आदि शामिल हैं. पिंकविला के सूत्र के मुताबिक़ 60 करोड़ रुपये का ऑफर टी-सीरीज़ ने दिया है. जबकि सोनी म्यूज़िक ने 70 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया है.

बनेगी बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी म्यूजिक राइट्स डील

अगर 100 करोड़ रूपये में नहीं भी ये डील होती है और 70 या 60 करोड़ रुपये तक में भी डील पक्की हो जाती है तो भी ये अब तक की बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी म्यूजिक राइट्स डील होगी. इससे पहले रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की म्यूजिक राइट्स डील टी-सीरीज़ ने 54 करोड़ रुपये में की थी.

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दो पार्ट में बन रही है 'रामायण'

दो पार्ट में बन रही रामायण का डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं. पहला पार्ट इस साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर दस्तक देगा. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, सनी देओल हनुमान जी, रवि दुबे लक्ष्मण जी, अरुण गोविल राजा दशरथ और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे.