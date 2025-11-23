साउथ सिनेमा की स्टार शोभिता धुलिपाला ने अपने पति नागा चैतन्य का बर्थडे खास तरीके से सेलिब्रेट किया है. उनके विश और पोस्ट की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. बता दें कि 23 नवंबर को नागा अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर शोभिता ने एक प्यारी सी फोटो पोस्ट की है. इस फोटो में दिख रहा है कि नागा प्यार और केयर के साथ शोभिता की जैकेट जिप कर रहे हैं. फैंस ने इसे एक बहुत ही स्पेशल प्यार भरा एहसास बताया है.

हैपी बर्थडे 'लवर'

शोभिता ने अपने पोस्ट में नागा को खास अंदाज में विश करते हुए- हैपी बर्थडे लवर कहा है. फैंस ने कमेंट में इसे बहुत ही क्यूट करार दिया है. फोटो में शोभिता पीले कलर की साड़ी में दिख रहे हैं और नागा उन्हें जैकेट पहना रहे हैं. बता दें कि पिछले साल दोनों ने कुछ सालों की डेटिंग के बाद शादी कर ली थी.

View this post on Instagram A post shared by Sobhita Dhulipala (@sobhitad)

दिलचस्प है शोभिता-नागा की लवर स्टोरी

शोभिता-नागा की लव स्टोरी की खबरें 2022 की शुरुआत में आनी शुरू हो गई थीं. अफवाह उड़ने लगी थी कि दोनों डेट कर रहे हैं. उन्हें कई बार एक साथ देखा गया था. अफवाह तब यकीन में बदल गया जब शोभिता की एक फोटो नागा के हैदराबाद वाले नए घर से वायरल हुई. 2023 आते-आते दोनों को कई पब्लिक प्लेस पर साथ देखा गया, दोनों इंटरनेशनल ट्रिप्स पर भी गए. दोनों ने डेटिंग के बाद 4 दिसंबर 2024 को शादी कर ली थी. उनकी शादी को भी एक साल होने वाले हैं. हैदराबाद के अन्नपुर्णा स्टूडियो में दोनों ने तेलगू रीति-रिवाज से शादी की थी.

बता दें कि नागा ने कई साउथ फिल्मों में अच्छी एक्टिंग की है. लाल सिंह चड्ढा के जरिए उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा है. इससे पहले उन्होंने पहली शादी सामंथा से की थी. हालांकि, दोनों ने 2017 में शादी की थी लेकिन रिश्तों में खटास आ गई थी. इसके बाद 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया था.