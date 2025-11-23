'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी

एक्ट्रेस शेफाली शाह इन दिनों दिल्ली क्राइम 3 को लेकर चर्चा में हैं. अपने करियर की शुरुआत में शेफाली ने अक्षय कुमार की मां का रोल प्ले किया था. अक्षय कुमार शेफाली से 6 साल बड़े हैं. वो फिल्म वक्त में दिखे थे. फिल्म 2005 में नजर आई थी. इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी थीं.

जब अक्षय कुमार की मां बनीं शेफाली शाह

शेफाली शाह ने कहा कि वक्त में रोल लेना उनके लिए प्रोफेशनल सेटबैक था. शेफाली के पति विपुल शाह ने भी उन्हें ये रोल लेने से मना किया था.

टाइम्स नाऊ से बातचीत में शेफाली ने बताया, 'मेरे पति ने मुझे कहा था कि ये फिल्म मत करो. अमित जी ने सजेस्ट किया था कि आप शेफाली को इस फिल्म में क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो इस फिल्म सेट बैठेंगी. एक दिन मैंने अपने बालों में पाउडर लगाया और कहा कि देखो में बूढ़ी और मैच्योर लग रही हूं. उन्होंने कहा कि ये मत करो. लेकिन मुझे करना था. मैंने खुद अपनी कब्र खोदी.'

काम का करना पड़ा इंतजार- शेफाली शाह

आगे शेफाली ने कहा, 'मेरे करियर में मैंने काम करने से ज्यादा काम का इंतदार किया है. तो जो भी पार्ट आता है...मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मेरे पास लंबा सीवी नहीं है. लेकिन मेरा सीवी स्ट्रॉन्ग है. मैं उन फिल्मों का हिस्सा बनकर खुश हूं. एक या दो फिल्में ऐसी होंगी जिन्हें लेकर सोचती हूं कि नहीं करनी चाहिए थी. लेकिन उसके अलावा मैंने अच्छी फिल्में की. और ये काम आपको बेहतर बनाता है.'

वर्क फ्रंट पर शेफाली शाह को दिल्ली क्राइम 3 में देखा जा रहा है. इस सीरीज में वो वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में हैं. इस सीरीज में रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन, राजेश तैलंग, हुमा कुरैशी जैसे स्टार्स हैं. सीरीज को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है.