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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMandakini Himachal Photo: पहाड़ों के बीच फिर दिखा मंदाकिनी का खूबसूरत अंदाज, हिमाचली पहनावे में आईं नजर

Mandakini Himachal Photo: पहाड़ों के बीच फिर दिखा मंदाकिनी का खूबसूरत अंदाज, हिमाचली पहनावे में आईं नजर

Mandakini Himachal Trip: मंदाकिनी ने मनाली से हिमाचली पहनावे में अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया. एक्ट्रेस ने बताया कि पहाड़ों का शांत माहौल और ताजी हवा उन्हें सुकून देती है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 12 Jul 2026 09:18 PM (IST)
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80 के दशक में शानदार एक्टिंग और अपनी अदाओं से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली खूबसूरत मंदाकिनी भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है. जब भी वे किसी खास अंदाज में नजर आती हैं, फैंस उनकी तस्वीरों और वीडियोज पर जमकर प्यार लुटाते हैं. इस बार एक्ट्रेस हिमाचली रंग में रंगी नजर आईं. आइए जानते हैं मनाली ट्रिप के दौरान उनके इस खास लुक और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में.

मनाली में कैसा दिखा मंदाकिनी का हिमाचली लुक?

मंदाकिनी ने रविवार को इंस्टाग्राम पर मनाली की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में वे हिमाचली पहनावे में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने सिर पर हिमाचली अंदाज की टोपी और पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी. इसके साथ उनकी पीठ पर फूलों से सजी पारंपरिक टोकरी भी दिखाई दी, जिसने उनके पूरे लुक को और खास बना दिया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि मनाली की यात्रा उनके लिए खुद से दोबारा जुड़ने जैसा एहसास है.

 
 
 
 
 
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मनाली को बताया सुकून देने वाली जगह

अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए मंदाकिनी ने लिखा, 'एक खास तरह की खुशी होती है, जो सिर्फ पहाड़ों में महसूस होती है. देवदार के पेड़ों की सरसराहट, ठंडी हवा का एहसास और प्रकृति की खूबसूरती एक अलग ही शांति देती है. मनाली में हर सूर्योदय किसी आशीर्वाद जैसा लगता है, हर रास्ता एक कहानी कहता है और हर पल जिंदगी को धीरे-धीरे जीने का मौका देता है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'कुछ यात्राएं सिर्फ खूबसूरत जगहों तक नहीं ले जातीं, बल्कि हमें खुद से भी मिलाती हैं. हर नजारा दिल में आभार भर देता है, पहाड़ों की ताजी हवा मन को शांति देती है और हर पल एक ऐसी याद बन जाता है जिसे हमेशा संभालकर रखा जा सकता है.'

ये भी पढ़ें: 'घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

'राम तेरी गंगा मैली' से मिली पहचान

मंदाकिनी के करियर की बात करें, तो लोग आज भी उन्हें उनकी चर्चित फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' के लिए याद करते हैं. राज कपूर के डायरेक्टर में बनी इस फिल्म ने उनके करियर को नई पहचान दी और उन्हें हिंदी सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया. इसके अलावा, उन्होंने 'डांस डांस', 'कमांडो', 'जीते हैं शान से' और 'ना-इंसाफी' जैसी फिल्मों में भी काम किया.

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Published at : 12 Jul 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Raj Kapoor Mandakini Ram Teri Ganga Maili
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