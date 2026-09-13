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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटीवी एक्टर्स के सपोर्ट में उतरे मुकेश छाबड़ा, रोहित रॉय के 'डस्टबिन मीडियम' कमेंट पर किया पलटवार

टीवी एक्टर्स के सपोर्ट में उतरे मुकेश छाबड़ा, रोहित रॉय के 'डस्टबिन मीडियम' कमेंट पर किया पलटवार

रोहित रॉय के टीवी एक्टर्स पर दिए विवादित बयान के बीच अब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. उन्होंने टीवी कलाकारों की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बेहद प्रोफेशनल बताया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 03:21 PM (IST)
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टीवी एक्टर्स को लेकर एक्टर रोहित रॉय के हालिया बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है. उन्होंने टेलीविजन को 'डस्टबिन मीडियम' बताते हुए कहा था कि टीवी एक्टर्स पब्लिक प्लेस पर खुद को उस तरह से पेश नहीं कर पाते, जैसी गरिमा और शालीनता फिल्म एक्टर्स में देखने को मिलती है. अब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा टीवी एक्टर्स के सपोर्ट में आए हैं. 

मुकेश छाबड़ा ने की टीवी एक्टर्स की तारीफ
मुकेश छाबड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए टेलीविजन एक्टर्स की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'हमने जितने भी एक्टर्स खोजे हैं, उनमें से ज्यादातर टेलीविजन से आए हैं और मैं सच में मानता हूं कि टेलीविजन एक्टर्स कमाल के होते हैं. उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वो हर दिन काम करते हैं, बेहद प्रोफेशनल होते हैं, जल्दी चीजों को अपना लेते हैं और काम की जरूरतों को संभालना जानते हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'वो अपने काम में जो अनुशासन और समर्पण लाते हैं, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं. मुझे सभी एक्टर्स पसंद हैं, लेकिन टीवी एक्टर्स के लिए मेरे दिल में थोड़ी ज्यादा जगह है.'

कई बड़ी फिल्मों के कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा
मुकेश छाबड़ा बॉलीवुड के जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने रणवीर सिंह की 'धुरंधर', शाहरुख खान की 'जवान' और आमिर खान की 'दंगल' जैसी फिल्मों के लिए कास्टिंग की है. इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी स्टारर फिल्म 'दिल बेचारा' का निर्देशन भी किया था.

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रोहित रॉय ने टीवी को बताया था ‘डस्टबिन मीडियम’
दरअसल, रोहित रॉय ने 'Kindle Cast' के यूट्यूब चैनल पर टीवी इंडस्ट्री को लेकर खुलकर बात की थी. उनसे पूछा गया था कि क्या टीवी इंडस्ट्री पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है, लेकिन क्या अब कलाकारों में अपने काम के प्रति पहले जैसी लगन नहीं रही?

इस पर रोहित ने कहा था, 'मुझसे ये सवाल कई बार पूछा गया है और कभी-कभी मुझे लगता है कि कहीं मैं गलत न लगूं, लेकिन टेलीविजन एक डस्टबिन मीडियम है. आप इसे आज देखते हैं, ये कल के अखबार की तरह है. कल आप इसे भूल जाते हैं. भारत में दुर्भाग्य से जिस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है और एक जैसा ही कंटेंट बार-बार बनाया जा रहा है, उसमें क्रिएटिविटी बहुत कम है.'

बता दें कि रोहित रॉय ने 'कुसुम', 'किट्टी पार्टी', 'देस में निकला होगा चांद' और 'विरासत' जैसे टीवी शोज में काम कर घर-घर में अलग पहचान बनाई है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Sep 2026 03:21 PM (IST)
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