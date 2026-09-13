पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने फैंस के साथ एक बड़ी गुड न्यूज शेयर की है. शाहरुख खान की ये हीरोइन 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. माहिरा ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2026 में भी एक्ट्रेस बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं.

सफेद गाउन में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो फुल स्लीव्स वाले व्हाइट गाउन में नजर आ रही हैं. वो ट्रांसपेरेंट पर्दे के पीछे अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं. उन्होंने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे हुए हैं और उनके चेहरे पर दूसरी बार मां बनने की खुशी साफ झलक रही है. इस दौरान माहिरा नो-मेकअप लुक में नजर आईं. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'हम प्लान बनाते हैं और फिर अल्लाह का प्लान होता है.' उनकी इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और चाहने वालों ने उन्हें शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया.

TIFF 2026 में भी छाईं माहिरा खान

माहिरा खान को हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2026 में स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. माहिरा ने फेस्टिवल के कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया. इसके अलावा सिनेमा में अपने योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया.

कैसा है माहिरा खान का लुक?

टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में माहिरा खान ने बेहद शानदार हैवी प्रिंटेड विंटेज-स्टाइल ट्रेडिशनल साड़ी पहनी. साड़ी पर बारीक कश्मीरी पैटर्न नजर आ रहे हैं, जो उनके लुक को रॉयल और ग्रेसफुल टच दे रहे हैं. इसके साथ उन्होंने रेड कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया, जो साड़ी के साथ खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बना रहा है.

हेयरस्टाइल ने खींचा ध्यान

माहिरा ने बालों को पीछे की ओर हल्की साइड पार्टिंग के साथ रखते हुए सॉफ्ट और टेक्सचर्ड लो-पोनीटेल बनाई. बालों में नेचुरल वॉल्यूम के साथ हल्की वेवी फिनिश नजर आ रही है, जबकि चेहरे के आसपास छोड़े गए कुछ सॉफ्ट स्ट्रैंड्स उनके लुक को और एलिगेंट बना रहे हैं. हेयरस्टाइल की सबसे खास बात पीछे लगी सिल्वर और मेटैलिक चेन वाली हेयर एक्सेसरी रही, जो उनके पूरे ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी. इस दौरान माहिरा बड़े-बड़े झुमके पहने नजर आईं. वहीं, मिनिमल मेकअप ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

रेड कार्पेट पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए माहिरा खान ने एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए. इस लुक में वो काफी सिंपल, एलिगेंट और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अपने फैंस से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

माहिरा खान ने की दूसरी शादी

माहिरा खान का ये दूसरा बच्चा होगा. एक्ट्रेस ने अक्टूबर 2023 में बिजनेसमैन सलीम करीम से शादी की थी. शादी के करीब तीन साल बाद अब माहिरा ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. माहिरा पहले से एक बेटे की मां हैं. उनका 17 साल का बेटा आजलान है, जो उनकी पहली शादी से है. माहिरा ने साल 2007 में अली अस्करी से शादी की थी. हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और बाद में उनका तलाक हो गया. माहिरा की दूसरी शादी के वक्त भी आजलान अपनी मां के साथ नजर आए थे.