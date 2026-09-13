ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदूसरी बार मां बनने वाली हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें फोटो

दूसरी बार मां बनने वाली हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें फोटो

Mahira Khan Pregnant: पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने फैंस के साथ एक बड़ी गुड न्यूज शेयर की है. शाहरुख खान की ये हीरोइन 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. माहिरा ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2026 में भी एक्ट्रेस बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. 

सफेद गाउन में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो फुल स्लीव्स वाले व्हाइट गाउन में नजर आ रही हैं. वो ट्रांसपेरेंट पर्दे के पीछे अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं. उन्होंने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे हुए हैं और उनके चेहरे पर दूसरी बार मां बनने की खुशी साफ झलक रही है. इस दौरान माहिरा नो-मेकअप लुक में नजर आईं. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'हम प्लान बनाते हैं और फिर अल्लाह का प्लान होता है.' उनकी इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और चाहने वालों ने उन्हें शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया.

TIFF 2026 में भी छाईं माहिरा खान
माहिरा खान को हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2026 में स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. माहिरा ने फेस्टिवल के कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया. इसके अलावा सिनेमा में अपने योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया.

कैसा है माहिरा खान का लुक?
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में माहिरा खान ने बेहद शानदार हैवी प्रिंटेड विंटेज-स्टाइल ट्रेडिशनल साड़ी पहनी. साड़ी पर बारीक कश्मीरी पैटर्न नजर आ रहे हैं, जो उनके लुक को रॉयल और ग्रेसफुल टच दे रहे हैं. इसके साथ उन्होंने रेड कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया, जो साड़ी के साथ खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बना रहा है.

हेयरस्टाइल ने खींचा ध्यान
माहिरा ने बालों को पीछे की ओर हल्की साइड पार्टिंग के साथ रखते हुए सॉफ्ट और टेक्सचर्ड लो-पोनीटेल बनाई. बालों में नेचुरल वॉल्यूम के साथ हल्की वेवी फिनिश नजर आ रही है, जबकि चेहरे के आसपास छोड़े गए कुछ सॉफ्ट स्ट्रैंड्स उनके लुक को और एलिगेंट बना रहे हैं. हेयरस्टाइल की सबसे खास बात पीछे लगी सिल्वर और मेटैलिक चेन वाली हेयर एक्सेसरी रही, जो उनके पूरे ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी. इस दौरान माहिरा बड़े-बड़े झुमके पहने नजर आईं. वहीं, मिनिमल मेकअप ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

रेड कार्पेट पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए माहिरा खान ने एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए. इस लुक में वो काफी सिंपल, एलिगेंट और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अपने फैंस से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

माहिरा खान ने की दूसरी शादी
माहिरा खान का ये दूसरा बच्चा होगा. एक्ट्रेस ने अक्टूबर 2023 में बिजनेसमैन सलीम करीम से शादी की थी. शादी के करीब तीन साल बाद अब माहिरा ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. माहिरा पहले से एक बेटे की मां हैं. उनका 17 साल का बेटा आजलान है, जो उनकी पहली शादी से है. माहिरा ने साल 2007 में अली अस्करी से शादी की थी. हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और बाद में उनका तलाक हो गया. माहिरा की दूसरी शादी के वक्त भी आजलान अपनी मां के साथ नजर आए थे.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Pakistani Actress Mahira KhAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फिल्म डेब्यू से पहले आर माधवन को दी गई थी शादी छिपाने सलाह, बोले- पत्नी का अपमान नहीं करूंगा
फिल्म डेब्यू से पहले आर माधवन को दी गई थी शादी छिपाने सलाह, बोले- पत्नी का अपमान नहीं करूंगा
बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ का बड़ा ऐलान, नवंबर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे परफॉर्म
अहमदाबाद में बजेगा दिलजीत दोसांझ का डंका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे परफॉर्म
बॉलीवुड
Hanuman Ansh Box Office Collection: 'हनुमान अंश' का बवंडर, 5 बड़ी फिल्मों को चटाई धूल, रिकॉर्ड ब्रेक कमाई
'हनुमान अंश' का बवंडर, 5 बड़ी फिल्मों को चटाई धूल, रिकॉर्ड ब्रेक कमाई
बॉलीवुड
शनिवार को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को बुरी तरह पछाड़ा, इस साउथ फिल्म ने हैवान को दी मात
शनिवार को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को बुरी तरह पछाड़ा, इस साउथ फिल्म ने हैवान को दी मात
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, किस मसले पर हुई बात?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, किस मसले पर हुई बात?
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
बॉलीवुड
फिल्म डेब्यू से पहले आर माधवन को दी गई थी शादी छिपाने सलाह, बोले- पत्नी का अपमान नहीं करूंगा
फिल्म डेब्यू से पहले आर माधवन को दी गई थी शादी छिपाने सलाह, बोले- पत्नी का अपमान नहीं करूंगा
Hockey
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
फूड
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
ट्रेंडिंग
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget