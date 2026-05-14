मौनी रॉय ने पति संग सेपरेशन किया कंफर्म, कहा- मेरे और सूरज के बारे में गलत बातें न लिखें

एक्ट्रेस मौनी रॉय लंबे समय से पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में थीं. उनके पति सूरज नांबियार संग तलाक की खबरें चर्चा में थीं. अब एक्ट्रेस ने खुद सूरज संग सेपरेशन कंफर्म कर दिया है. उन्होंने सूरज संग एक पोस्ट शेयर की और बताया कि वो दोनों अब अलग हो गए हैं. साथ ही मौनी ने रिक्वेस्ट की कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें.

मौनी रॉय ने किया पोस्ट

एक्ट्रेस ने पोस्ट कर लिखा, 'मीडिया के कुछ हिस्से हमारी पर्सनल लाइफ में अनावश्यक और दखलंदाज़ी वाली हरकतें कर रहे हैं और हम ये देखकर निराश हैं. हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमने (मौनी और सूरज) अलग होने का फैसला कर लिया है. साथ ही हम इस मामले को पर्सनली और आपसी सहमति से इस पर बात करने के लिए समय ले रहे थे. मनगढ़ंत कहानियों और झूठी बातों को फैलाकर हमारी जिंदगी को सनसनीखेज़ बनाने की कोशिश की गई है. ये हमारे रिश्ते को नहीं दर्शाती है. मैंने और सूरज ने इज्जत और समझ के साथ अलग-अलग आगे बढ़ने का फैसला लिया है. इस प्वॉइंट पर हम इस फेज से प्राइवेटली संभालने पर ध्यान दे रहे हैं.'

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आगे मौनी रॉय ने पोस्ट कर लिखा, 'मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि कृपया हमें हमारी प्राइवेसी और गरिमा बनाए रखने दें. और मेरे या सूरज के बारे में कोई भी झूठी खबर न फैलाएं. मैं उम्मीद करती हूं कि इस मुश्किल समय में आप सभी हमारी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे. सभी मीडिया हाउस से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब ये बंद कर दें.'

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बता दें कि मौनी और सूरज 2018 में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन में दुबई में पहली बार मिले थे. उस वक्त तक सूरज को मौनी की पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं पता था. इसके बाद उनके बीच बातचीत शुरू और उनका रिश्ता गहरा होता गया. मौनी लगातार दुबई जाने लगीं. दोनों ने साथ में समय बिाया और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने कुछ साल डेटिंग के बाद शादी करने का फैसला लिया. उन्होंने 27 जनवरी 2022 में शादी की. उनकी शादी गोवा में हुई थी.

लेकिन अब 4 साल बाद उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म करने का और अलग-अलग आगे बढ़ने का फैसला लिया.