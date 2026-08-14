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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 Records: 'आवारापन 2' ने उड़ा दिए 'धुरंधर'-'सिकंदर' के परखच्चे, एडवांस बुकिंग में बनाया इतना तगड़ा रिकॉर्ड

Awarapan 2 Records: 'आवारापन 2' ने उड़ा दिए 'धुरंधर'-'सिकंदर' के परखच्चे, एडवांस बुकिंग में बनाया इतना तगड़ा रिकॉर्ड

Awarapan 2 Records: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में कमाल कर दिया है.प्री सेल में जबरदस्त कमाई के साथ इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Aug 2026 09:08 AM (IST)
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इमरान हाशमी की  'आवारापन 2' का काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. उससे पहले इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में तहलका मचा दिया है. यहां तक कि प्री सेल में इसने 'धुरंधर' का भी काम तमाम कर दिया और साल की तीसरी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं इसन एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई की है.

'आवारापन 2' ने बुक माई शो पर की रिकॉर्ड प्री सेल
 बता दें कि इमरान हाशमी ने अपनी ट्रैजिक रोमांटिक-एक्शन सीक्वल के साथ एडवांस बुकिंग काउंटर्स पर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. बुक माई शो पर इसकी पहले दिन के लिए टिकटें हाथों-हाथ बिकी हैं.

  • बता दें कि आखिरी 24 घंटों में फिल्म की प्री सेल में जबरदस्त तेजी आई थी जिसकी वजह से, 'आवारापन 2' की टिकट बिक्री में 13 अगस्त को भारी उछाल आया.
  • अकेले बुक माई शो पर ही एक दिन में 1 लाख 81 हजार से ज़्यादा टिकट बिके! शाम के बाद आई जबरदस्त तेजी से कुल टिकट बिक्री 2 लाख 89 हजार 710 तक पहुंच गई.

इमरान हाशमी ने सिकंदर और धुरंधर को पीछे छोड़ा
इसी के साथ इमरान हाशमी ने बुक माई शो पर सलमान खान की 'सिकंदर' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की प्री-सेल्स को मात दे दी है. दिलचस्प बात ये है कि इमरान हाशमी की सीक्वल के मुकाबले इन दोनों फिल्मों को लेकर ज्यादा चर्चा थी और दोनों ही फिल्में बिना किसी क्लैश के रिलीज हुई थीं! फिर भी'आवारापन 2' ने बुक माई शो पर 2 लाख 89 हजार 710 की प्री सेल के साथ 'सिकंदर' की 2 लाख 81 हजार और 'धुरंधर' की 2 लाख 24 हजार की प्री-सेल के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें:-Batwara 1947 First Review Out: आ गया सनी देओल की फिल्म का फर्स्ट रिव्यू, दिल को छू लेने वाली है 'बंटवारा 1947'

2026 की तीसरी सबसे बड़ी प्री-सेल का बनाया रिकॉर्ड
इमरान हाशमी ने प्री-ओपनिंग का पहला रिकॉर्ड भी बना लिया है. उनकी फिल्म 'आवारापन 2'  ने 2026 में बॉलीवुड फिल्म के लिए बुक माई शो पर तीसरी सबसे बड़ी प्री-सेल की पोजिशन हासिल कर ली है. यह रोमांटिक ड्रामा 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' के बाद तीसरे नंबर पर है. इसने 'कॉकटेल 2' को 2026 की टॉप 5 प्री-सेल की लिस्ट से बाहर कर दिया है और 'भूत बंगला' व 'वेलकम टू द जंगल' को एक पायदान नीचे धकेल दिया है.

बीएमएस पर 2026 की बॉलीवुड फिल्मों की टॉप 5 प्री-सेल

  • धुरंधर 2: 2.41 मिलियन
  • बॉर्डर 2: 404K
  • आवारापन 2: 290K
  • भूत बंगला: 170K
  • वेलकम टू द जंगल: 124K

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!

 

Published at : 14 Aug 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Sikandar Dhurandhar Awarapan 2
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