संडे को सभी फिल्मों की कमाई में तेजी देखी गई थी. वहीं मंडे को 'रामायण' से लेकर 'सीन' तक सभी फिल्मों के कारोबार में वीकडेज होने के चलते मंदी देखी गई. हालांकि 'रामायण' ने सोमवार को भी दमदार कमाई की है. चलिए यहां जानते हैं कि 16 नवंबर, मंडे को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

'रामायण' ने दूसरे मंडे कितनी की कमाई?

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने दूसरे संडे को 75 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे मंडे इसकी कमाई में मंदी देखी गई फिर भी इसने दूसरे सोमवार सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 32 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई अब 792.60 करोड़ रुपये हो गई है.

'सीन' ने दूसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

सूर्या की 'सीन' ने दूसरे वीकेंड पर दमदार परफॉर्म किया. जहां दूसरे शनिवार इसने 9.50 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वहीं दूसरे संडे इसने 9.50 करोड़ का कारोबार किया था. हालांकि दूसरे मंडे को सीन के कलेक्शन में 70 फीसदी से भी ज्यादा गिरावट देखी गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सीन' ने दूसरे मंडे को यानी 11वें दिन 2.85 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 11 दिनों की कुल नेट कमाई अब 139.35 करोड़ रुपये हो गई है.

मूकुथी अम्मान 2 ने दूसरे मंडे कितना कमाया?

नयनतारा की 'मुकूथी अम्मान 2' दूसरे वीकेंड पर भी कमाई में तेजी नहीं दिखा पाई. इस फिल्म ने दूसरे शनिवार 86 लाख रुपये की कमाई की थी. वहीं दूसरे संडे ये 87 लाख रुपये ही कमा पाई. वहीं दूसरे मंडे तो इसके चंद लाख कमाने में भी पसीने छूट गए.