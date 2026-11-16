ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण ग्रोवर पर 'रामायण' के लक्ष्मण सुनील लहरी का पलटवार, बोले- 'आपकी सोच है हमारी नहीं...'

वरुण ग्रोवर पर 'रामायण' के लक्ष्मण सुनील लहरी का पलटवार, बोले- 'आपकी सोच है हमारी नहीं...'

Sunil lahri On Varun Grover: कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने रामानंद सागर की 'रामायण' के कालाकारों की आलोचना की क्योंकि वो नितेश तिवारी की फिल्म पर सवाल उठा रहे थे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. इसी बीच फिल्म को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. रामानंद सागर की 'रामायण' के कलाकार लगातार आलोचना कर रहे थे खासकर दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी. इसी बीच स्टैंडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने उन पर निशाना साधा, जिसका अब सुनील लहरी ने जवाब दिया है. 

दरअसल, वरुण ग्रोवर के रिएक्शन के बाद रामानंद सागर की 'रामायण' के लक्ष्मण सुनील लहरी खुद को रोक नहीं पाए और वो एक्स पर लाइव आए. इस दौरान उन्होंने वीडियो में वरुण ग्रोवर पर बिना नाम लिए निशाना साधा और उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनकी सोच है ना कि 'रामायण' की स्टार कास्ट की.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana BO Day 12: सोमवार को 'रामायण' की कमाई में आई 57.3% की गिरावट, 12वें दिन 800 करोड़ से चूकी
सोमवार को 'रामायण' की कमाई में आई 57.3% की गिरावट, 12वें दिन 800 करोड़ से चूकी
बॉलीवुड
24 साल में पहली बार...अपनी फिल्म 'प्रताप' के पोस्टर पर पिता धर्मेंद्र का नाम देख इमोशनल हुईं ईशा देओल
फिल्म 'प्रताप' के पोस्टर पर पिता धर्मेंद्र का नाम देख इमोशनल हुईं ईशा, कही ये बात
बॉलीवुड
007 में जेम्स बॉन्ड बनेंगे रॉबर्ट पैटिनसन, 'बैटमैन' का अब दिखेगा नया अवतार
007 में जेम्स बॉन्ड बनेंगे रॉबर्ट पैटिनसन, 'बैटमैन' का अब दिखेगा नया अवतार
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के 1 महीने बाद शूट पर लौटे टाइगर श्रॉफ, टीम को नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इश्यू
फायरिंग की घटना के 1 महीने बाद शूट पर लौटे टाइगर श्रॉफ, टीम को नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इश्यू

सुनील लहरी ने वरुण ग्रोवर पर साधा निशाना

सुनील लहरी कहते हैं, 'एक साहब हैं, जिनका नाम मैंने पिछले दिन से पहले कभी नहीं सुना. ये मेरे कुलीग ने बताया इनके बारे में. जानकर पता लगा कि ये साहब स्टैंडअप कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्ममेकर हैं. उन्होंने एक कमेंट पास किया, जो कि काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा और इसका जवाब भी दिया है और उस जवाब के लिए मैं भी सबका धन्यवाद देना चाहूंगा. इनकी सोच के हिसाब से जो हमने पुरानी रामायण में काम किया है अपने आपको, जो हमने कैरेक्टर प्ले किया है उनका खुद को अवतार समझते हैं. तो ये उनकी सोच है हमारी नहीं. हमने सबने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है.'

हमने कोई जबरदस्ती या फोर्सफुली नहीं किया...

सुनील लहरी ने आगे कहा, 'आप लोगों का प्यार और सम्मान तकरीबन 40 साल से मिल रहा है. जनवरी में पूरे 40 साल हो जाएंगे. उसका मान और मर्यादा रखने की पूरी कोशिश की. ये हमने कोई जबरदस्ती या फोर्सफुली नहीं किया है. हमने एक जिम्मेदारी के तौर पर किया है. लेकिन जहां नई रामायण का सवाल है. तो इन साहब ने इसको लेकर कमेंट किया है. तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सनातनी हूं और हिंदू हूं. एक हिंदू होने के नाते अगर कोई चीज मुझे लगेगी कि हमारी जो आस्था नहीं है उसको पॉइंट आउट करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है, जैसे मुझे इस रामायण राम जी के प्रति दिव्यता बहुत कम लगी.'  

सुनील लहरी ने नई 'रामायण' की बताई कमी

वो नई 'रामायण' में राम के किरदार में दिखी कमी को लेकर कहते हैं, 'जैसे फिल्म में एक सीन था. राम ताड़का का वध करते हैं. ताड़का कोई राक्षसनी नहीं थी. उसे श्राप मिला था. राम जी ने उसका उद्धार किया था. केवट, अहिल्या जैसे लोगों के किरदार इसमें दिखाए ही नहीं गए. इन सबको दिखाने से राम जी की दिव्यता दिखाई देती है.'

क्या बोले थे वरुण ग्रोवर?

बहरहाल, अगर स्टैंडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर के स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' के कलाकारों की आलोचनाओं को उनका 'हक जताने वाला रवैया' बताया. साथ ही ये भी कहा कि मानो वो खुद को उन किरदारों के असली अवतार हों, जिन्हें उन्होंने कभी पर्दे पर निभाया था. गौरतलब है कि दीपिका चिखलिया ने सीता (साई पल्लवी) के रोल की आलोचना की थी.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Sunil Lahri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana BO Day 12: सोमवार को 'रामायण' की कमाई में आई 57.3% की गिरावट, 12वें दिन 800 करोड़ से चूकी
सोमवार को 'रामायण' की कमाई में आई 57.3% की गिरावट, 12वें दिन 800 करोड़ से चूकी
बॉलीवुड
24 साल में पहली बार...अपनी फिल्म 'प्रताप' के पोस्टर पर पिता धर्मेंद्र का नाम देख इमोशनल हुईं ईशा देओल
फिल्म 'प्रताप' के पोस्टर पर पिता धर्मेंद्र का नाम देख इमोशनल हुईं ईशा, कही ये बात
बॉलीवुड
007 में जेम्स बॉन्ड बनेंगे रॉबर्ट पैटिनसन, 'बैटमैन' का अब दिखेगा नया अवतार
007 में जेम्स बॉन्ड बनेंगे रॉबर्ट पैटिनसन, 'बैटमैन' का अब दिखेगा नया अवतार
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के 1 महीने बाद शूट पर लौटे टाइगर श्रॉफ, टीम को नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इश्यू
फायरिंग की घटना के 1 महीने बाद शूट पर लौटे टाइगर श्रॉफ, टीम को नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इश्यू
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: यूपी में सीट बंटवारे की रेस, 3 चेहरों की उलझन 1! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary | सीट बंटवारे पर सियासी बवाल पर सटीक विश्लेषण | BJP | Sanjay Nishad | Seedha Sawal
UP Election 2027: Congress ने सौंपी 181 सीटों की लिस्ट..Rahul की डिमांड मानेंगे Akhilesh Yadav?
UP Election 2027 | 181 सीटें देंगे या गठबंधन में बड़ा भाई बनेंगे? | Rahul Gandhi | Maha Dangal
UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान ने जजों से लगाई गुहार, लिखा चेतावनी भरा पत्र
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान ने जजों से लगाई गुहार, लिखा चेतावनी भरा पत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
क्रिकेट
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
बॉलीवुड
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
हेल्थ
Cancer Recurrence: एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश
एक बार ठीक होने के कितने दिन बाद लौटता है कैंसर? यह केस उड़ा देगा होश
शिक्षा
UP Board 2027 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 21 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
UP Board 2027 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 21 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget