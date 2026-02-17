मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' ने मारी बाजी, जानें- 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMonday Box Office: मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' ने मारी बाजी, 'तू या मैं' हुई बुरी तरह फेल, जानें- 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' ने मारी बाजी, 'तू या मैं' हुई बुरी तरह फेल, जानें- 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Monday Box Office 16th February: बॉक्स ऑफिस पर कई नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्मों का मंडे टेस्ट दिलचस्प रहा. वहीं ओ रोमियो ने एक बार फिर बाजी मार ली. वहीं मर्दानी 3 और बॉर्डर लाखों में सिमटी दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ‘ओ रोमियो’ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश शनाया कपूर की सर्वाइवल थ्रिलर ‘तू या मैं’ से हुआ, जो थाई फिल्म द पूल का अडैप्टेशन है. वहीं जहां ‘ओ रोमियो’ ठीक ठाक कमाई कर रही है वहीं ‘तू या मैं’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है. इन सबके बीच सिनेमाघरों में चार हफ्ते पुरानी बॉर्डर 2 और तीन वीक पुरानी मर्दानी 3 भी कमाई कर रही हैं. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों का मंडे टेस्ट में कैसा हाल रहा है?

‘ओ रोमियो’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
शाहिद कपूर स्टारर ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर 8.5 करोड़ से ठीक ठाक शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने 12.65 करोड़ की शानदार कमाई की. हालांकि तीसरे दिन इस फिल्म की कमाई में गिरावट आई और इसका कलेक्शन 9 करोड़ रुपये रहा. वहीं इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, ओ रोमियो ने अपने चौथे दिन, 16 फरवरी 2026 को 4.75 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ, फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 34.90 करोड़ रुपये हो गया है.

'तू या मैं' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
'तू या मैं' अभिषेक बांदेकर ने लिखी है और बिजॉय नांबियार ने डायरेक्ट की है. इस सर्वाइवल ड्रामा में शनाया कपूर और आदर्श गौरव लीड रोल में हैं. तू या मैं के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म की शुरुआत धीमी रही। अपने ओपनिंग डे पर, बॉलीवुड फिल्म ने 0.6 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन, इसकी कमाई में 141.67% की बढ़ोतरी हुई, और इसने 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया. अपने पहले रविवार को, तू या मैं की कमाई में 44.83% की गिरावट आई, और इसने 0.8 करोड़ कमाए. अब ये फिल्म मंडे टेस्ट में भी फेल हो गई, और सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन महज 45 लाख का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म की चार दिनों की भारत में नेट कमाई 3.28 करोड़ रुपये हो गई है.

'बॉर्डर 2' ने कितना किया चौथे मंडे को कलेक्शन
कई नई फिल्मों के आने के बाद भी सनी देओल की 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के चौथे वीकेंड पर भी धमाकेदार कमाई की थी. हालांकि चौथे मंडे को इसके कलेक्शन में काफी गिरावट देखी गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंडे को 60 लाख कमाए हैं.इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की 25 दिनों की कुल कमाई अब 322.45 करोड़ रुपये हो गई है. 

मर्दानी 3 ने तीसरे मंडे कितनी की कमाई?
रानी मुखर्जी साबित कर रही हैं कि वह बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी शेरनी क्यों हैं! उनकी दमदार कॉप ड्रामा मर्दानी 3 लगातार अच्छी कमाई के साथ अपने तीसरे हफ़्ते में आ पहुंच चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि शाहिद कपूर की ओ रोमियो, शनाया कपूर और आदर्श गौरव की तू या मैं, और सनी देओल की वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 से भारी कॉम्पिटिशन के बावजूद, शिवानी शिवाजी रॉय पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक मर्दानी 3 ने तीसरे मंडे को 50 लाख का कलेक्शन किया है. इसी के साथ मर्दानी 3 की कुल कमाई 44.75 करोड़ रुपये हो गई है. 

'विद लव' की दूसरे मंडे कितनी रही कमाई? 
रोमांटिक ड्रामा 'विद लव' ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त बढ़त दिखाई है. इसने 11 दिन में कुल 20.44 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. इस फिल्म को माधवन ने डायरेक्ट किया है. अनस्वरा राजन की इस रोमांटिक ड्रामा ने दूसरे हफ़्ते की अच्छी शुरुआत के साथ सोमवार को 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने सभी भाषाओं में 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को लगभग 54 लाख रुपये कमाए. सैकनिल्क वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें दिन इस फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपये और 9वें दिन 2.9 करोड़ रुपये की बड़ी कमाई की. वहीं 10वें दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपये और जोड़े. 

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Border 2 Mardaani 3 BOX OFFICE COLLECTION Tu Yaa Main O Romeo With Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' ने मारी बाजी, 'तू या मैं' हुई बुरी तरह फेल, जानें- 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल
मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' ने मारी बाजी, जानें- 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Case Hearing Live: आज तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आएंगे राजपाल यादव, परिवार में खुशी का माहौल
Live: आज तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आएंगे राजपाल यादव, परिवार में खुशी का माहौल
बॉलीवुड
Theatre Release This Week: ‘दो दीवाने शहर में’ से ‘अस्सी’ तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाका करने आ रहीं ये 8 धांसू फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
‘दो दीवाने शहर में’ से ‘अस्सी’ तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाका करने आ रहीं ये 8 धांसू फिल्में
बॉलीवुड
O' Romeo BO Day 4: मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' पास हुई फेल? जानें-चौथे दिन शाहिद की किस फिल्म के उड़ाए परखच्चे?
मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' पास हुई फेल? जानें- शाहिद की फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
स्पोर्ट्स
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget