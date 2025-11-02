3 नवंबर 1985 में पश्चिम पश्चिम बंगाल के संगीत परिवार में जन्मी मनाली ठाकुर बॉलीवुड की मशहूर सिंगर में से एक है. उनकी प्यारी और दिल छू लेने वाली आवाज ने उन्हें न केवल फिल्मों में बल्कि संगीत प्रेमियों के बीच भी खास पहचान दिलाई है.

मोनाली के करियर की शुरुआत छोटी-छोटी प्रतियोगिताओं और स्कूल के फंक्शन्स से हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से धीरे-धीरे बॉलीवुड में जगह बनाई.

मोनाली ने अपना करियर बड़े स्तर पर तब शुरू किया, जब उन्होंने 2006 में लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 2' में भाग लिया. शो में उनकी मधुर आवाज और स्टेज पर परफॉर्मेंस ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया. हालांकि वह टॉप 9 कंटेस्टेंट्स में ही शामिल हुईं, लेकिन विजेता नहीं बन पाईं.

2008 में मिला पहला ब्रेक

शो 'इंडियन आइडल 2' ने उन्हें बॉलीवुड में कदम रखने का अवसर दिया. मोनाली के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2008 में आया, जब उन्हें फिल्म 'रेस' में गाने का मौका मिला. शुरू में उन्हें केवल एक गाना 'जरा-जरा टच मी' गाने को दिया गया था, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग इतनी शानदार थी कि फिल्म के निर्देशक अब्बास-मस्तान और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने मोनाली को दूसरा गाना 'ख्वाब देखें झूठे मूठे' भी गाने का मौका दे दिया.

वहीं बता दें कि, मनाली ठाकुर ने अपने करियर में कई यादगार गाने दिए हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया. यहां नजर डालिए उनके कुछ सबसे मशहूर गानों पर, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई.

जरा-जरा टच मी

“जरा ज़रा टच मी” साल 2008 में आई बॉलीवुड फिल्म ‘रेस’ का सुपरहिट गाना है. इस गाने को मशहूर सिंगर मनाली ठाकुर ने अपनी दमदार आवाज़ में गाया था. बता दें, ये गाना बेहद हिट साबित हुआ और साल 2008 की पहले छह महीनों में यह इंडिया रेडियो पर चौथा सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना बन गया.

ख्वाब देखे

साल 2008 की सुपरहिट फिल्म ‘रेस’ का एक पॉपुलर गाना है. इस गाने को मोनाली ठाकुर ने गाया है और इसका म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया है. यह गाना अपने बोल और म्यूजिक की वजह से उस समय काफी हिट डांस नंबर बन गया था. गाने में सैफ अली खान और कैटरीना कैफ नजर आए थे.

मो़ह मोह के धागे

मो़ह मोह के धागे’ फिल्म ‘दम लगा के हइशा’ (2015) का एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गाना है. इस गाने को पापोनऔर मोनाली ठाकुर ने गाया है. गाने को इसकी मधुर धुन, शानदार गायकी और खूबसूरत लिरिक्स की वजह से बहुत सराहा गया. ‘मो़ह मोह के धागे’ ने नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता.

छम-छम

फिल्म ‘बागी’ का यह गाना साल 2016 में रिलीज हुआ था और जल्दी ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया. बारिश में शूट हुआ यह गाना श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की शानदार केमिस्ट्री के लिए मशहूर है. इसकी मधुर धुन और मोनाली ठाकुर की मीठी आवाज ने इसे एक रेन डांस एंथम बना दिया. यह गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड हुआ और आज भी प्लेलिस्ट का फेवरेट बना हुआ है.

संवार लूं

फिल्म ‘लुटेरा’ का यह खूबसूरत गाना मोनाली ठाकुर के करियर का एक अहम पड़ाव साबित हुआ. इस गाने में उनकी मीठी और भावनात्मक आवाज ने सभी का दिल जीत लिया. गाना सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह पर फिल्माया गया है. ‘संवार लूं’ ने मोनाली ठाकुर को फिल्मफेयर अवॉर्ड दिलाया और उन्हें बॉलीवुड की बेहतरीन सिंगर्स में जगह दिलाई.

बद्री की दुल्हनिया

फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ का टाइटल ट्रैक ‘बद्री की दुल्हनिया’ एक एनर्जेटिक और फुल-ऑन पार्टी सॉन्ग है, जिसे मोनाली ठाकुर, देव नेगी, नीती मोहन और इक्का ने गाया है. इस गाने में वरुण धवन और आलिया भट्ट की मस्तीभरी केमिस्ट्री ने इसे सुपरहिट बना दिया.

आगा बाई

'आगा बाई' गाना साल 2012 की फिल्म ‘अइय्या’ का है. इस गाने को मोनाली ठाकुर ने अपनी दमदार आवाज में गाया है. इसका म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया था और बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे.

रानी मुखर्जी के शानदार डांस और एक्सप्रेशंस ने इस गाने में और भी एनर्जी भर दी. यह गाना आज भी दर्शकों का फेवरेट है.