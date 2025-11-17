बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र को लोग बहुत प्यार करते हैं, और उनकी पूरी देओल फैमिली ने कई पीढ़ियों तक फिल्मों में अपना नाम बनाया है. सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल से लेकर अभय देओल तक सबकी अपनी अलग पहचान है. लेकिन परिवार में एक ऐसी सदस्य भी हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की बहू दीप्ति भटनागर.

दीप्ति ने 90 के दशक में थोड़े समय के लिए एक्टिंग की थी, लेकिन जल्दी ही फिल्मों से दूर हो गईं. उन्हें अपनी असली पसंद कुछ और में मिली, दुनिया घूमना. आज वह एक मशहूर ट्रैवल व्लॉगर के रूप में अलग तरह की पहचान बना चुकी हैं.

देओल फैमिली की बहू हैं दीप्ति

दीप्ति भटनागर की शादी रंदीप आर्या से हुई है, जो धर्मेंद्र के कजिन वीरेंद्र के बेटे हैं. वीरेंद्र 80 के दशक के पॉपुलर पंजाबी एक्टर थे. दीप्ति का जन्म मेरठ, यूपी में हुआ था. बाद में वे मुंबई आईं और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे. सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्यूटी पेजेंट जीता और मॉडलिंग शुरू करते ही एक महीने में उनके अकाउंट में 1 लाख रुपये आ गए थे.

22 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में SBI जूहू में अकाउंट खुलवाया और ठान लिया कि महीने के आखिर तक 1 लाख रुपये जमा करने हैं, जो पूरा भी हो गया. सिर्फ 11 महीनों में उन्होंने अपना सपना पूरा करते हुए जूहू में घर खरीद लिया, और वह घर माधुरी दीक्षित से खरीदा था.

कैसे शुरू हुआ दीप्ति का फिल्मी करियर

दीप्ति ने एक्टिंग की शुरुआत 1995 में संजय गुप्ता की फिल्म ‘राम शस्त्र’ से की थी, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ, मनीषा कोईराला और आदित्य पंचोली थे. इसके बाद वह 1996 में तेलुगु फिल्म ‘पेल्ली संदड़ी’ और 1997 में तमिल फिल्म ‘धर्म चक्करम’ में नजर आईं. दीप्ति ने हॉलीवुड में भी काम किया है. 1997 की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘इन्फर्नो’ में उन्होंने लीड रोल किया था. यह फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि यह आर. माधवन की पहली फिल्म थी.

इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया. 1999 में वह आमिर खान और मनीषा कोईराला के साथ इंद्र कुमार की फिल्म ‘मन’ में भी दिखीं. 1998 में दीप्ति टीवी शो 'ये है राज' में एक लेडी कॉप के लीड रोल में नजर आई थीं.

धर्मेंद्र से मिलने से डर गई थीं एक्ट्रेस

दीप्ति शुरुआत से ही थोड़ी शर्मीली और हिचकिचाने वाली थीं. 90 के दशक में जब उन्होंने शाह रुख खान के साथ एक मशहूर ऐड किया, तो उन्होंने दीप्ति को फिल्म ‘कभी हां कभी ना’ के लिए भी तैयार किया. लेकिन दीप्ति स्क्रीन टेस्ट देने से डर गईं और नहीं गईं. दीप्ति ने बताया कि सनी देओल के साथ एक ऐड करने के बाद उन्हें धर्मेंद्र से मिलने को कहा गया, लेकिन वह मिलने से डर गईं.

वह हंसकर कहती हैं, “किसे पता था कि आगे चलकर मैं उसी घर की बहू बन जाऊंगी.” इसके अलावा, दीप्ति टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी की मासी भी हैं, क्योंकि अर्जुन की पत्नी नेहा स्वामी, दीप्ति की भांजी हैं.

ट्रैवल की दुनिया में बनाया करियर

बता दें, फिल्मों से दूर होने के बाद दीप्ति ने ट्रैवल की दुनिया में अपना करियर बना लिया. उन्होंने कहा कि ‘मुसाफ़िर हूँ यारों’ शो करते हुए ही उनके दोनों बच्चों का जन्म हुआ. वह शूट के दौरान अपने बेटों के साथ दुनिया घूमती रहीं, और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है.

2001 में दीप्ति ने अपने पति के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया. उन्होंने ‘यात्रा’ और ‘मुसाफ़िर हूँ यारों’ जैसे मशहूर ट्रैवल शो बनाए, जिनकी वजह से वह 90 देशों तक गईं. उनका कहना है कि इन शोज ने उन्हें लोगों से जुड़ना और दुनिया की खूबसूरती को समझना सिखाया.





आज हैं सक्सेजफुल यूट्यूबर

अब दीप्ति एक सक्सेजफुल यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैं. उनके चैनल पर करीब 1.90 लाख सब्सक्राइबर हैं. वह कहती हैं कि अगर उन्होंने फिल्मों को लेकर ज्यादा कोशिश की होती तो शायद और फिल्में करतीं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी अच्छा किया है.