'मस्ती 4' पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, मिला A सर्टिफिकेट, हटाया गया ये सीन

एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म लोगों को एंटरटेन करने के लिए आ रही है. विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी एक बार फिर साथ में मस्ती लेकर आ रहे हैं. 'मस्ती 4' सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को रिलीज होने में दो दिन बचे हैं और इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है.

सेंसर बोर्ड ने 'मस्ती 4' को ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है औऱ इसके साथ कई बदलाव करने के लिए भी कहा है. अब फैंस को ये फिल्म सिनेमाघरों पर मॉडिफाई होने के बाद फिल्म देखने को मिलेगी.

सेंसर बोर्ड ने किए ये बदलाव

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म में लिमिटेड कट्स लगाए हैं. तीन डायलॉग्स बदले गए, और एक डायलॉग को बदलने की रिक्वेस्ट की गई. बहन शब्द को बदल दिया गया और फिल्म के दूसरे हिस्से में, आइटम शब्द को भी इसी तरह एक सही ऑप्शन से बदल दिया गया. एक शराब के ब्रांड का नाम बदल दिया गया.

विजुअल्स में भी किया गया बदलाव

CBFC ने मेकर्स से कुछ विज़ुअल बदलाव करने के लिए भी कहा. इसके मेंबर्स ने मेकर्स से टॉप एंगल एनिमल हम्पिंग विज़ुअल्स हटाने के लिए कहा. वो विज़ुअल 9 सेकंड का था. आखिर में उन्होंने मेकर्स से इंसानी चेहरों के 30-सेकंड लंबे क्लोज विज़ुअल्स को कम करने के लिए कहा. इसलिए कुल 39 सेकंड के विज़ुअल्स काट दिए गए. ये सारे बदलाव होने के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया है.

ये है रनटाइम

'मस्ती 4' के रनटाइम की बात करें तो ये अब 144.17 मिनट यानी 2 घंटे 24 मिनट और 17 सेकंड लंबी है. अब फिल्म से कई सीन हट चुके हैं जिसकी वजह से रनटाइम कम हुआ है.

'मस्ती 4' की स्टारकास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी के साथ कई सेलेब्स नजर आने वाले हैं. फिल्म में इन तीनों के अलावा रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नोरौजी, नतालिया जानोसजेक, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी अरशद वारसी, तुषार कपूर और नरगिस फाखरी नजर आने वाले हैं.

