अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का हिस्सा'

अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा'
Arbaaz-Sshura Khan Share First Pic Of Daughter: अरबाज खान और शूरा खान ने आज अपनी बेटी सिपारा की पहली झलक शेयर की है. इस जोड़ी ने अपनी नन्ही परी को अपना दिल का टुकड़ा बताया.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बुधवार को अपने बेटे की पहली झलक शेयर की. इसके बाद अरबाज़ खान और शूरा खान ने भी बुधवार को अपनी न्यू बॉर्न बेटी सिपारा खान की पहली झलक फैंस को दिखा दी. इसके साथ ही इस जोड़ ने अपनी नन्ही परी पर प्यार लुटाते हुए दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.
अरबाज खान और शूरा खान ने शेयर की बेटी की पहली तस्वीर
अरबाज खान और शूरा खान ने 5 अक्टूबर को अपनी नन्ही परी का वेलकम किया था. वहीं 19 नवंबर बुधवार को इस जोड़े ने अपनी लाडली की पहली झलक दिखाई. कपल ने पने बेटी सिपारा के नन्हे पैरों और हाथों की एक दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की है. इन प्यारी तस्वीरों के साथ, न्यू पेरेंट्स ने प्यारा से कैप्शन में लिखा, "सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा सिपारा खान."
पहली तस्वीर में अरबाज़ और शूरा अपनी नन्ही परी के नन्हे पैरों को प्यार से पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. अगली तस्वीर में, नन्ही परी अपने पिता का अंगूठा पकड़े हुए दिखाई दे रही है.
8 अक्टूबर को बेटी के नाम का किया था खुलासा
8 अक्टूबर को, इस जोड़े ने एक जॉइंट पोस्ट में अपनी बेटी का नाम का खुलासा किया था. कपल ने अपनी लाडली का नाम सिपारा खान रखा है. दोनों ने एक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "बेबी गर्ल सिपारा खान का वेलकम है. प्यार के साथ, शूरा और अरबाज़." कैप्शन में शूरा ने लिखा था, "अल्हम्दुलिल्लाह (लाल दिल वाला इमोटिकॉन)."
अरबाज और शूरा ने साल 2023 में की थी शादी
बता दें कि अरबाज़ और शूरा ने 24 दिसंबर, 2023 को अर्पिता खान शर्मा के मुंबई स्थित घर पर आयोजित एक निजी निकाह समारोह में शादी की थी. शादी के बाद, अरबाज़ ने इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा था, "अपनों की मौजूदगी में, मैं और मेरे परिवार वाले आज से प्यार और साथ की एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं! इस खास दिन पर आप सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की ज़रूरत है!" उनका निकाह बेहद निजी था, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे.
अरबाज और मलाइका कर रहे बेटे की को-पेरेंटिंग
अरबाज खान 22 साल के बेटे अरहान खान के भी पिता हैं. दरअसल अरबाज की पहले मलाइका अरोड़ा से शादी हुई थी जिसके उनका बेटा अरहान है. तलाक के बावजूद, अरबाज़ और मलाइका के बीच अच्छे रिश्ते हैं और वे अपने बेटे अरहान की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं.
