'बॉर्डर 2' पर भारी पड़ रही है 'मर्दानी 3', रिलीज के साथ ही रानी मुखर्जी ने खाए सनी देओल के शोज

'बॉर्डर 2' फिल्म 23 जनवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी, इसके बाद से ही इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है. एक हफ्ते में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. लेकिन अब लगता है कि सनी देओल के ऊपर रानी मुखर्जी भारी पड़ रही हैं. यानी कि 'मर्दानी 3' की रिलीज के साथ 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन में थोड़ी कमी नजर आई है.

'मर्दानी 3' हुई रिलीज

रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म ने रिलीज के साथ ही अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है. फिल्म ने सैकनिक के मुताबिक अब तक (रात 8 बजे तक) करीब 2 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म को जनता का प्यार भी मिल रहा है. अभी तो पूरी वीकेंड बाकी है जिसमें फिल्म और भी ज्यदा कमाई कर सकती है.

शोज का हुआ बंटवारा

दरअसल 'मर्दानी 3' की रिलीज के बाद 'बॉर्डर 2' के शोज कुछ कम हो गए हैं. ऐसे में लाजमी है कि फिल्म के कलेक्शन में भी कमी आएगी ही. सैकनिक के मुताबिक जहां अब तक 'बॉर्डर 2' को दिल्ली NCR में लगभग 1500 शोज मिले थे, तो वहीं अब 500 शोज मर्दानी के कब्जे में चले गए हैं. ऐसा ही अन्य शहरों के साथ भी है, 'बॉर्डर 2' के शोज को घटाकर 'मर्दानी 3' के शोज भी जोड़ दिए गए हैं. जिससे बड़ा फर्क पड़ा है. पहले दिन के रिव्यू और कलेक्शन के हिसाब से वीकेंड में शो बढ़ाए भी सकते हैं. ऐसे में हो सकता है कि सनी दोओल की फिल्म को बड़ा झटका लगे.

'बॉर्डर 2' के कलेक्शन में कमी

वैसे तो फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है, ऐसे में कलेक्शन का कम होना भी लाजिमी है. लेकिन फिर भी 'मर्दानी 3' की रिलीज का भी इस पर बड़ा फर्क पड़ा है. जहां फिल्म ने पहले दिन में तीस करोड़ा की कमाई कर ली थी, तो वहीं आठवें दिन ये फिल्म रात आठ बजे तक 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई है. हालांकि फिलहाल 'मर्दानी 3' का आंकड़ा भी कुछ खास नहीं है लेकिन ये अभी रिलीज हुई है साथ ही साथ फिल्म का ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ है. तो फिल्म को अब देखनेवाले रिव्यू देंगे इसके बाद वीकेंड के कलेक्शन से अंदाजा लगाया जाएगा.