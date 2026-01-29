बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सनी देओल की बॉर्डर 2 का कब्जा है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और इसके सामने किसी भी फिल्म का टिकना थोड़ा मुश्किल है. ऐसे में 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसका फैंस को लंबे समय से इंतजार था. मगर बॉर्डर 2 का असर इसके कलेक्शन पर पड़ने वाला है.

रानी मुखर्जी की मर्दानी फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है. पहले दो पार्ट हिट साबित हुए थे और तीसरे पार्ट से भी ये ही उम्मीद की जा रही है. फिल्म में एक बार फिर रानी मुखर्जी ऑफिसर बनकर हर किसी को इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं. ये फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है उसे लेकर ट्रेड एनालिस्ट ने प्रिडिक्शन किए हैं.

पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन

मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग काफी लेट शुरू हुई है जिसका नुकसान इसे पहले दिन झेलना पड़ सकता है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दानी 3 पहले दिन 2-4 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. बाकी फिल्म के रिव्यू पर डिपेंड करता है. वर्ड ऑफ माउथ का भी फिल्म के कलेक्शन पर बहुत असर पड़ता है. ऐसे में देखना होगा पहले दिन मर्दानी 3 का कैसा हाल होता है.

ये दो फिल्में भी हो रही रिलीज

30 जनवरी को सिर्फ मर्दानी 3 नहीं बल्कि तापसी पन्नू की अस्सी भी रिलीज हो रही है. अस्सी में तापसी और अनुभव सिन्हा तीसरी बार साथ में काम किया है. इसके अलावा दो दीवाने शहर में भी रिलीज होने जा रहे हैं. हालांकि इन दोनों ही फिल्मों को लेकर कुछ खास बज नहीं है.

बॉर्डर 2 देगी मात

बॉर्डर 2 का जलवा इस समय देखने को मिल रहा है. ऐसे में बॉर्डर 2 इन सभी फिल्मों को कमाई से मात दे सकती है. वीकेंड पर बॉर्डर 2 का कलेक्शन भी ज्यादा होने वाला है. ऐसे में 30 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्मों का नुकसान हो सकता है.

