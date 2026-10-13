पॉपुलर होस्ट और एक्टर मनीष पॉल के सिर से मां का साया उठ गया है. 8 जुलाई 2026 को उनकी मां उर्मिल पॉल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वो 77 साल की थीं. मां के जाने से मनीष पॉल को गहरा सदमा लगा है. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मां को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

मां का हाथ थामे नजर आए मनीष पॉल

मनीष पॉल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपनी मां उर्मिल पॉल का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने दिल को छू लेने वाला इमोशनल नोट लिखा. मनीष ने कैप्शन में लिखा, 'शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं आपको कितना याद करता हूं. जिंदगी तो चलती रहती है, हम सब कुछ करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पाता. हर बात में आप ही तो हैं... मम्मी, मैं आपको बहुत याद करता हूं.'

इन सेलेब्स ने भी जताया शोक

मनीष की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स भी कमेंट कर उन्हें हिम्मत दे रहे हैं. सुनील ग्रोवर, भारती सिंह, गौहर खान, मुक्ति मोहन, अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, मौनी रॉय, बिपाशा बसु, ईशा गुप्ता और मलाइका अरोड़ा ने इस पोस्ट पर रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं.

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कौन हैं मनीष पॉल?

मनीष पॉल एक भारतीय टेलीविजन होस्ट, अभिनेता और मॉडल हैं. वो अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, एंकरिंग और हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 'झलक दिखला जा' और 'इंडियाज गॉट टैलेंट' जैसे बड़े रियलिटी शो होस्ट किए हैं. मनीष ने 2013 में कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'मिकी वायरस' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो 'तेरे बिन लादेन: डेड ऑर अलाइव', 'बा बा ब्लैक शीप' और 'जुगजुग जीयो' जैसी फिल्मों में नजर आए.

ऐसा रहा मनीष पॉल का करियर

मनीष पॉल ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में एक रेडियो जॉकी और वीडियो जॉकी के रूप में की थी. इसके बाद वो मुंबई आ गए और 2002 में स्टार प्लस का शो 'संडे टैंगो' होस्ट किया. उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया है, इनमें 'घोस्ट बना दोस्त' और 'राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी' शामिल हैं. मनीष वेब सीरीज 'रफूचक्कर' में भी नजर आ चुके हैं.