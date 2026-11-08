आयुष्मान खुराना को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, AI का इस्तेमाल कर बनाया ऑडियो

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने AI की मदद से धमकी भरा ऑडियो तैयार किया था. इससे पहले तुषार कपूर को भी धमकी मिलने की खबर सामने आई थी.

गिरफ़्तार आरोपी का नाम वैभव मिश्रा है जिसने AI का इस्तेमाल कर बॉलीवुड के कई कलाकारों की नींद उड़ा दी थी.

AI का इस्तेमाल कर बनाया ऑडियो

आयुष्मान साहब, मैं अनिल पंडित बोल रहा हूं. लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई बोल रहा हूं मैं. आपको कॉल किया, आपने फोन उठाया नहीं, फिर काट दिया, ना. कोई बात नहीं, आपको सिर्फ मैसेज देना है, हमारे साथ बात कर लो तो आपसे कोई सेटलमेंट करना है, वह कर लो. तो अगर आपको वह एटीट्यूड दिखाना है, तो फिर टाइगर श्रॉफ वाला सीन देख लो, अब वैसे ही हो सकता है आपके साथ भी.

आपका चंडीगढ़ में कहां घर है, वह भी हमें पता है. आप यहां पे कहां रह रहे हो, वह भी पता है. आपका बाइक का भी नंबर आया है, उसको भी फोन लगाया, उसने भी नहीं उठाया, ठीक है. तो, हमें तो एक बार आपसे बात करनी है, आप बात कर लो, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करने का हमें. तो, अगर आप लाइन पे आ जाओगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करने के लिए फोन किया आपको.

तो आप मैसेज सुन के ना हमें कॉल बैक कीजिए. अगर नहीं करोगे, तो हम समझ जाएंगे भाई आप दूसरे रास्ते चलना चाहते हो, पुलिस के पास जाना चाहते हो, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है. जिन्होंने सिक्योरिटी ली है, वह भी कब तक सिक्योरिटी ले सकते हैं. आपको हमसे बचने के लिए हर रोज गुड लक चाहिए और हमें सिर्फ एक दिन गुड लक चाहिए, आपको नुकसान करने के लिए. आपका, आपके किसी फैमिली मेंबर का, किसी का भी हमें जो भी मिल गया, हम उसी को उड़ा देंगे फिर.

ठीक है तो, बेटर है आप बात कर लो, बात करके मैटर को सॉल्व कर लो. तो, हम आपके फोन का वेट करेंगे.

आयुष्मान खुराना का वर्क फ्रंट

आयुष्मान खुराना हाल ही में फिल्म 'उड़ता तीर' में नजर आए. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी.