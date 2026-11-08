जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी मां और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को लेकर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया.

उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया था, तब श्रीदेवी को उनके एक्ट्रेस बनने को लेकर पूरा भरोसा नहीं था. फिर जाह्नवी की नाक की सर्जरी ने बाद उनकी राय बदली.

श्रीदेवी जाह्नवी के फिल्मों में आने के पक्ष में नहीं थीं

Galatta Plus Tamil से बातचीत में जाह्नवी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार मां श्रीदेवी को फिल्मों में काम करने की इच्छा बताई, तो उनका रिएक्शन कुछ अलग था. श्रीदेवी ने बेटी को इजाजत तो दी, लेकिन साथ ही समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं है. इसके लिए बहुत मेहनत, लगन और मजबूत इरादों की जरूरत होती है.

जाह्नवी ने हंसते हुए बताया कि शायद उनकी नोज जॉब (नाक की सर्जरी) के बाद मां श्रीदेवी की राय बदल गई थी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मुझे लगता है कि नोज जॉब कराने से पहले मां को मुझ पर भरोसा नहीं था. वो सोचती थीं कि शायद मुझमें वो बात नहीं है, लेकिन नोज जॉब के बाद उन्हें लगा कि हां, इसमें पोटेंशियल है.'

बता दें, दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी का फरवरी साल 2018 में 54 साल की उम्र में निधन हो गया था. श्रीदेवी ने बोनी कपूर ये शादी की थी. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं. एक बेटी जाह्नवी कपूर और दूसरी खुशी कपूर. दोनों ही फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं.

जाह्नवी कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

जाह्नवी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में साउथ सुपरस्टार राम चरण के साथ फिल्म 'पेड्डी' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके किरदार को लेकर ऑब्जेक्टिफिकेशन की बहस भी छिड़ गई थी. फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था.

वहीं, एक्ट्रेस के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य के साथ एक्शन फिल्म 'लग जा गले' में नजर आएंगी. इसके अलावा वो श्रीलीला के साथ एक अनटाइटल्ड थ्रिलर और ध्रुव विक्रम के साथ तमिल फिल्म में भी काम कर सकती हैं.