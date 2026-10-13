शाहरुख खान की 'किंग' का आखिरी शेड्यूल शुरू, 2 नवंबर को रिलीज हो सकता है टीजर

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है. ये 2026 को मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. अब फिल्म की शूटिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि फिल्म का आखिरी शेड्यूल मुंबई में शुरू हो चुका है.

मेकर्स जल्द से जल्द 'किंग' की शूटिंग पूरी करने की तैयारी में हैं. वहीं, शाहरुख खान के 61वें बर्थडे पर यानी 2 नवंबर को फिल्म का टीजर रिलीज हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो फैंस को शाहरुख के नए अंदाज की पहली झलक देखने को मिल सकती है.

मुंबई में शुरू हुआ 'किंग' का आखिरी शेड्यूल

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'किंग' की टीम ने 11 अक्टूबर से मुंबई के गोरेगांव में आखिरी शेड्यूल की शूटिंग दोबारा शुरू की है. इसके बाद 12 अक्टूबर से शाहरुख खान ने अंधेरी ईस्ट के एक स्टूडियो में एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग शुरू कर दी. फिल्म में कई हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, जिनके लिए मेकर्स खास तैयारी कर रहे हैं.

टीम अक्टूबर के मिड तक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करने की कोशिश कर रही है. इसके बाद फिल्म के बाकी गानों और विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया जाएगा. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है. ऐसे में दर्शकों को शाहरुख खान का एक्शन से भरपूर अंदाज देखने को मिल सकता है.

बेटी सुहाना खान के साथ डांस करते दिखेंगे शाहरुख खान?

'किंग' की खास बात ये है कि इसमें शाहरुख खान पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. दोनों को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं. फिल्म में शाहरुख और सुहाना का एक खास डांस नंबर भी है, जिसकी शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में एक बड़े सेट पर की जा रही है. इस गाने को मशहूर कोरियोग्राफर पीयूष भगत और शाजिया सामजी कोरियोग्राफ कर रहे हैं.

शाहरुख खान के जन्मदिन पर रिलीज हो सकता है टीजर

शाहरुख खान के फैंस के लिए 2 नवंबर का दिन खास हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स इस दिन फिल्म 'किंग' का टीजर जारी करने की तैयारी कर रहे हैं. इसी दिन शाहरुख खान अपना 61वां जन्मदिन मनाएंगे. टीजर के साथ फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत भी हो सकती है. बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट करीब 450 करोड़ रुपये है. ऐसे में मेकर्स इसके प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते. हालांकि, टीजर की रिलीज डेट को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

दमदार है 'किंग' की स्टार कास्ट

'किंग' का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो इससे पहले शाहरुख खान के साथ 'पठान' जैसी हिट फिल्म बना चुके हैं. फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में शाहरुख और सुहाना के अलावा दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में करीना कपूर की भी एंट्री हो चुकी है. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.