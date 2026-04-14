बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस, बेहद लैविश लाइफ जीती हैं मंदिरा बेदी, जानें- टोटल नेटवर्थ

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल, फैशन डिजाइनर और टीवी प्रेजेंटर मंदिरा बेदी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो टीवी की दुनिया से लेकर फिल्मों और फिर क्रिकेट ग्राउंड तक अपने नाम के झंडे गाड़ चुकी हैं. मंदिरा बेदी 15 अप्रैल को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में एक नजर उनकी नेटवर्थ पर डालते हैं.

टीवी शो 'शांति' से मिली पहचान

बर्थडे गर्ल मंदिरा बेदी का जन्म 15 अप्रैल 1972 को कोलकाता में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'शांति' (1994–1998) से की थी. इसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की (शांति) का किरदार निभाया था, जो अपने हक की लड़ाई लड़ती है. इस शो से मंदिरा बेदी घर-घर में शांति के नाम से ही जानी जाने लगीं. इसके बाद उन्होंने 'औरत' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जैसे सीरियल्स में भी काम किया.

लैविश लाइफ जीती हैं मंदिरा बेदी

मंदिरा बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं. वो आज करोड़ों की मालकिन हैं. आपको ये जानकार हैरानी होगी कि बर्थडे गर्ल अपने करियर के शुरुआत में किराए के घर में रहती थीं. दो दशक से भी ज्यादा के करियर में मंदिरा बेदी ने अपनी प्रतिभा के कई रंग दिखाकर सभी को इम्प्रेस किया है. इसका नतीजा है कि मंदिरा किराए के मकान से निकलकर आज आलीशान बंगले में रहती हैं.

'रामा' की मालकिन हैं मंदिरा बेदी

मंदिरा करोड़ों के बंगले 'रामा' की मालकिन हैं. उनका ये बंगला किसी महल से कम नहीं है. इसका नाम उनके पति राज कौशल के 'रा' और मंदिरा बेदा के 'मा' से मिलकर बना है. राज और मंदिरा के प्यार की तरह उनका यह घर भी बेहद खूबसूरत और हर सुख-सुविधा से लैस है. हालांकि, राज कौशल का 30 जून, 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था.

25 करोड़ रुपये की मालकिन हैं मंदिरा बेदी

Moneymint की रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिरा की कुल नेट वर्थ करीब 25 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा फिल्मों और टीवी सीरियल्स से आता है. वह एक फिल्म के लिए 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. मंदिरा मशहूर फैशन डिजाइनर भी हैं. वह खुद साड़ी डिजाइन करती हैं, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा आदि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिलती हैं. इसके अलावा गार्मिन इंडिया ने मंदिरा बेदी को फिटनेस कोच और ब्रैंड एंबेसडर भी बनाया है, जिसके लिए अभिनेत्री लगभग 2 से 4 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं.

मंदिरा बेदी के पास हैं ये गाड़ियां

मंदिरा बेदी को इंस्टाग्राम पर तकरीबन 2.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. वो विज्ञापन के लिए ब्रैंड्स से लाखों रुपये चार्ज करती हैं. देखा जाए तो मंदिरा बेदी की सालाना कमाई लगभग एक करोड़ रुपये बताई जाती है. मंदिरा का Madh Island पर 'Bougainvillea' नाम का एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. मंदिरा के कार कलेक्शन की बात करें तो अभिनेत्री के पास 15.99 लाख रुपये की टाटा नेक्सन ईवी और 45.80 लाख रुपये की मर्सिडीज बेंज ए क्लास कारें हैं.