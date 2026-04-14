कार्तिक आर्यन का कार कलेक्शन देख चौंक जाएंगे आप, महंगी बाइक्स के भी हैं खूब शौकीन

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में बॉलीवुड को कई सफल फिल्में दीं और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कार्तिक ने हाल ही में Mercedes Benz V Class MPV खरीदी है, जो बेहद प्रीमियम और आरामदायक गाड़ी मानी जाती है. एक्टर को लग्जरी और महंगी गाड़ियों का खूब शौक है. आइए उनके कार और बाइक कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

कार्तिक आर्यन को है महंगी गाड़ियों का शौक

कार्तिक को गाड़ियों से काफी लगाव है. जैसे लोग उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, वैसे ही वो खुद कार और बाइक्स के दीवाने हैं. एक सच्चे कार और बाइक लवर होने की वजह से उन्होंने एक शानदार कलेक्शन तैयार किया है. उनका ये कलेक्शन न सिर्फ उनकी बॉलीवुड में सफलता दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि उन्हें लग्ज़री, स्पीड और स्टाइल की अच्छी समझ है.

कार्तिक आर्यन के पास हैं ये गाड़ियां

कार्तिक ने हाल ही में अपने शानदार कलेक्शन में 'मर्सिडीज़ बेंज़ वी क्लास' कार को शामिल किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.4 करोड़ रुपये है. इससे पहले उनके कार कलेक्शन में 'मैकलारेन जीटी' और 'लैम्बोर्गिनी उरुस' जैसी हाई-परफॉर्मेंस गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा कार्तिक के पास 'रेंज रोवर', 'बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़' और मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल' जैसी कार भी हैं. ये गाड़ियां कार्तिक की वर्सेटिलिटी को दिखाते हैं, जहां रोजमर्रा की सुविधा के साथ लग्जरी और पर्सनैलिटी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है.

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कार्तिक आर्यन का बाइक कलेक्शन भी शानदार

सिर्फ कार ही नहीं, कार्तिक को महंगी और शानदार बाइक्स का भी बहुत शौक है. उनके बाइक कलेक्शन में 'डुकाटी स्क्रैम्ब्लर 1100', 'रॉयल एनफील्ड हंटर 350' और 'रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350' जैसी दमदार बाइक्स शामिल हैं.

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ये मोटरसाइकिल्स स्पोर्टी परफॉर्मेंस के साथ क्लासिक डिज़ाइन और मज़बूती का बेहतरीन मेल पेश करती हैं. कार्तिक आर्यन का यहे कलेक्शन सिर्फ दिखावे की लग्ज़री नहीं है, बल्कि यह बताता है कि उन्हें सच में गाड़ियों का कितना शौक है और वे अपने इस जुनून को दिल से जीते हैं.

कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक जल्द ही करण जौहर की फिल्म 'नागज़िला' में नजर आएंगे, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा एक्टर के पास अनुराग बसु की एक अनटाइटल्ड फिल्म भी है, जिसमें वो साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ दिखाई देंगे.