हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिस्ट्री मैन संग एयरपोर्ट पर दिखीं मलाइका अरोड़ा, वीडियो देखते ही फैंस बोले- 'ये तो वही कंसर्ट वाला लड़का है'

Malaika Arora Spotted: मलाइका अरोड़ा आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. अब हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां वो एक बार फिर अपने मिस्ट्री मैन संग नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 11:10 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद कई दोनों तक वो टॉक ऑफ द टाउन बनी रही. अब एक बार फिर किसी मिस्ट्री मैन को लेकर मलाइका अरोड़ा का नाम लाइमलाइट में आ गया है.  हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां हसीना अपने मिस्ट्री मैन संग नजर आईं.

दरअसल आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां मलाइका अरोड़ा बिल्कुल कैजुअल अवतार में एयरपोर्ट में स्पॉट हुईं. इस दौरान उनके साथ एक शख्स को देखा गया जिसने मास्क लगाया हुआ था और उसने अपना चेहरा रिवील नहीं किया. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगीं और सभी इस मिस्ट्री मैन को लेकर कयास लगा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
'ये तो वहीं कॉन्सर्ट वाला लड़का है... '
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही फैंस के कमेंट्स का सिलसिला भी शुरू हो गया. कई लोगों ने एक्ट्रेस के लव लाइफ को लेकर बात की तो कई लोगों ने बताया कि ये वही कॉन्सर्ट वाला शख्स है जिसके साथ पहले मलाइका अरोड़ा का वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में उनके मिस्ट्री मैन एक्ट्रेस के साथ ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं.

लगभग सभी यूजर्स सिर्फ यही कमेंट करते नजर आएं की ये शख्स वही है जिसके साथ एक्ट्रेस कॉन्सर्ट में नजर आई थीं. वही दूसरी और एक यूजर ने टैब्लॉइड्स का हवाला देते हुए इस शख्स का नाम भी रिवील कर दिया है. उन्होंने इस मिस्ट्री मैन का नाम हर्ष बताया. 

एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में स्पॉट हुए थे दोनों
बता दें कि अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा काफी समय तक अकेले रह रही थीं. लेकिन हाल ही में मुंबई में ग्रैमी अवॉर्ड विनर सिंगर एनरिक इग्लेसियस का कॉन्सर्ट ऑर्गनाइज किया था. जहां मलाइका अरोड़ा को एक लड़के के साथ देखा गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो ये शख्स डायमंड बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता हैं. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था और लोग दावा करने लगे कि वो शख्स एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड हैं.

Published at : 26 Nov 2025 11:10 PM (IST)
Tags :
Malaika Arora At Airport MALAIKA ARORA
Embed widget