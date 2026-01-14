बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो अपने डांस की वजह से छाई रहती हैं. साथ ही वो कई रियलिटी शो होस्ट भी करती हैं. हाल ही में मलाइका ने अपने डांस नंबर से सभी को इंप्रेस कर दिया था. उनका फिल्म थामा में आइटम नंबर आया था जिसमें उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ ठुमके लगाए थे. 52 की उम्र में आइटम सॉन्ग करने पर उन्हें ट्रोल किया गया था. अब मलाइका ने ट्रोल्स को जवाब दिया है.

मलाइका ने अब एक शो में इस बारे में बात की है. उन्होंने द नम्रता जकारिया शो में बात करते हुए कहा कि अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर आइटम नंबर करते हुए खुद को पावरफुल महसूस करती हैं.

ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

मलाइका ने कहा कि उन्हें अपनी इस इमेज को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं दिखती और उन्होंने कहा- 'क्यों नहीं? मुझे इसे कम करने या इसके लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, आपको चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है और बहुत से लोग अलग-अलग बातें कहते हैं - लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है. डांस एक एक्सप्रेशन है, जिसका असली रूप में और पूरी शान से आनंद लिया जाता है. मैं सच में खुद को खुशनसीब मानती हूं कि मैं 50 साल की उम्र में यह सब कर पा रही हूं. मैंने जरूर कुछ सही किया होगा.'

मलाइका ने आगे कहा- 'यह बहुत, बहुत एम्पावरिंग है. इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर बाहर की महिलाएं इसे एक उदाहरण के तौर पर लेती हैं या इसे कुछ ऐसा मानती हैं जो उन्हें एम्पावर करता है. कुछ ऐसा जिससे उन्हें अच्छा महसूस होता है तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा.'

ये भी पढ़ें: नुपूर-स्टेबिन के रिस्पेशन में बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने की शिरकत, सलमान से लेकर दिशा-मौनी ने लूट ली महफिल