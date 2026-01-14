कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने उदयपुर में सिंगर स्टेबिन बेन से शादी कर ली है. शादी की रस्में 9 जनवरी को हल्दी की रस्म से शुरू हुईं, जिसके बाद शाम को संगीत फंक्शन हुआ. इसके बाद दोनों ने पहले दोनों ने कैथोलिक रीति-रिवाजों से शादी की और फिर उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से भी शादी की. वहीं बीती रात न्यूली वेड कपल ने मुंबई में अपना ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के तमाम सितारे एक से बढ़कर एक लुक में पहुंचे. वहीं अब इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

वेडिंग रिसेप्शन में बेहद खूबसूरत लगे नूपुर-स्टेबिन

मुंबई में अपन स्टार स्टडेड वेडिंग रिसेप्शन के लिए नूपुर ने रेडल कलर का ब्राइड वियर पहना था और इसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं. इस आउटफिट के साथ एक वेल थी वहीं वे अपना रेड चूड़ा भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. जबकि स्टेबिन ब्लैक कलर की शेरवानी में खूब जंच रहे थे. वहीं न्यूली वेड कपल ने साथ में खूब पोज दिए.

कृति सेनन लगीं बला की खूबसूरत

वहीं कृति सेनन इस दौरान मसटर्ड कलर की वेलवेल साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने स्माइल के साथ कैमरे के लिए जमकर तस्वीरें क्लिक कराई. वहीं उन्होंने अपने जीजू और बहन संग भी खूब पोज दिए.

सलमान खान डैशिंग लुक में पहुंचे थे

वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे. सलमान खान ने इस दौरान न्यूली वेड कपल के साथ जमकर तस्वीरें क्लिक कराईं. ब्लू कलर के सूट में सलमान खान काफी हैंडसम लग रहे थे.

दिशा-मौनी ने लूटी लाइमलाइट

उदयपुर में नूपुर और स्टेबिन की शादी में शामिल होने के बाद दिशा पाटनी और मौनी रॉय मुंबई में हुए कपल के वेडिंग रिसेप्शन में भी पहुंची थीं. इस दौरान मौनी जहां गोल्डन कलर की साड़ी में बला की खूबसूत लग रही थीं. तो वहीं दिशा पाटनी रेड कलर के आउटफिट में ग्लैमरस अंदाज में जलवा बिखेरती नजर आईं. वहीं दोनों ने कैमरे के लिए साथ में खूब पोज भी दिए.

टीवी इंडस्ट्री से भी कई सेलेब्स ने नूपुर और स्टेबिन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचकर रौनक बढ़ाई. अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन संग नजर आईं. तो वहीं ईशा मालवीय भी काफी स्टाइलिश अंदाज में दिखीं.





अर्जुन बिजलानी भी नूपुर और स्टेबिन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे.



वहीं नेहा धूपिया अपने पति अंगद बेदी संग न्यूली वेड कपल को बधाई देने पहुंची थीं. रकुल प्रीत सिंह भी अपने पति जैकी भगनानी संग फंक्शन में शामिल हुई थीं. इनके अलावा भी कई सेलेब्स ने फंक्शन में शिरकत की.