हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनूपुर-स्टेबिन के रिस्पेशन में बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने की शिरकत, सलमान से लेकर दिशा-मौनी ने लूट ली महफिल

नूपुर-स्टेबिन के रिस्पेशन में बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने की शिरकत, सलमान से लेकर दिशा-मौनी ने लूट ली महफिल

Nupur-Stebin Reception Party: नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन में बी टाउन और टीवी के तमाम सेलेब्स एक से बढ़कर एक लुक में पहुंचे. इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Jan 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने उदयपुर में सिंगर स्टेबिन बेन से शादी कर ली है. शादी की रस्में 9 जनवरी को हल्दी की रस्म से शुरू हुईं, जिसके बाद शाम को संगीत फंक्शन हुआ. इसके बाद दोनों ने पहले दोनों ने कैथोलिक रीति-रिवाजों से शादी की और फिर उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से भी शादी की. वहीं बीती रात न्यूली वेड कपल ने मुंबई में अपना ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के तमाम सितारे एक से बढ़कर एक लुक में पहुंचे. वहीं अब इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.  

वेडिंग रिसेप्शन में बेहद खूबसूरत लगे नूपुर-स्टेबिन
मुंबई में अपन स्टार स्टडेड वेडिंग रिसेप्शन के लिए नूपुर ने रेडल कलर का ब्राइड वियर पहना था और इसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं. इस आउटफिट के साथ एक वेल थी वहीं वे अपना रेड चूड़ा भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. जबकि स्टेबिन ब्लैक कलर की शेरवानी में खूब जंच रहे थे. वहीं न्यूली वेड कपल ने साथ में खूब पोज दिए.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

कृति सेनन लगीं बला की खूबसूरत
वहीं कृति सेनन इस दौरान मसटर्ड कलर की वेलवेल साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने स्माइल के साथ कैमरे के लिए जमकर तस्वीरें क्लिक कराई. वहीं उन्होंने अपने जीजू और बहन संग भी खूब पोज दिए.  

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

सलमान खान डैशिंग लुक में पहुंचे थे
वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे. सलमान खान ने इस दौरान न्यूली वेड कपल के साथ जमकर तस्वीरें क्लिक कराईं. ब्लू कलर के सूट में सलमान खान काफी हैंडसम लग रहे थे. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

दिशा-मौनी ने लूटी लाइमलाइट
उदयपुर में नूपुर और स्टेबिन की शादी में शामिल होने के बाद दिशा पाटनी और मौनी रॉय मुंबई में हुए कपल के वेडिंग रिसेप्शन में भी पहुंची थीं. इस दौरान मौनी जहां गोल्डन कलर की साड़ी में बला की खूबसूत लग रही थीं. तो वहीं दिशा पाटनी रेड कलर के आउटफिट में ग्लैमरस अंदाज में जलवा बिखेरती नजर आईं. वहीं दोनों ने कैमरे के लिए साथ में खूब पोज भी दिए. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

 

टीवी इंडस्ट्री से भी कई सेलेब्स ने नूपुर और स्टेबिन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचकर रौनक बढ़ाई. अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन संग नजर आईं. तो वहीं ईशा मालवीय भी काफी स्टाइलिश अंदाज में दिखीं. 


नूपुर-स्टेबिन के रिस्पेशन में बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने की शिरकत, सलमान से लेकर दिशा-मौनी ने लूट ली महफिल

अर्जुन बिजलानी भी नूपुर और स्टेबिन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे. 
नूपुर-स्टेबिन के रिस्पेशन में बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने की शिरकत, सलमान से लेकर दिशा-मौनी ने लूट ली महफिल

वहीं नेहा धूपिया अपने पति अंगद बेदी संग न्यूली वेड कपल को बधाई देने पहुंची थीं. रकुल प्रीत सिंह भी अपने पति जैकी भगनानी संग फंक्शन में शामिल हुई थीं. इनके अलावा भी कई सेलेब्स ने फंक्शन में शिरकत की. 

और पढ़ें
Published at : 14 Jan 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Stebin Ben SALMAN KHAN Nupur-Stebin Reception
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बिना वोटर ID भी कर सकते हैं मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम, जानिए वोटिंग से जुड़ी जरूरी बातें
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: India का Healthcare Crossroads ,1.9% GDP से 2.5% तक का सफ़र | Paisa Live
Lalit Prabhakar, Anant V Joshi और Harsh Mayar ने बताया क्यों देखनी चाहिए फिल्म One Two Cha Cha Chaa
DA 58% पर अटका, लेकिन 8th CPC दे सकता है Biggest Pay Jump| Paisa Live
आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking
Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बिना वोटर ID भी कर सकते हैं मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम, जानिए वोटिंग से जुड़ी जरूरी बातें
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
बिहार
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
यूटिलिटी
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget