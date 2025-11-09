हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर

23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर

मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने बेटे अरहान की फोटो भी शेयर की है. सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान खान के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती हैं. वो अक्सर बेटे के साथ स्पॉट होती है. उन्होंने बेटे के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट भी खोला है. मलइका अक्सर अरहान के बारे में बातें भी करती हैं. 9 नवंबर को अरहान का बर्थडे है. मलाइका ने बेटे अरहान को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. 

मलाइका ने बेटे को किया विश

मलाइका ने इंस्टाग्राम एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में अरहान खान को समंदर के बीच में वोट पर बैठा देखा जा सकता है. वो वोट पर बैठकर समंदर का नजारा देखते हुए नजर आए. मलाइका ने इसके कैप्शन में लिखा- हैप्पी बर्थडे मेरे बेबी बॉय. अरहान खान 23 साल के हो गए हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

मलाइका अरोड़ा की शादी और तलाक

बता दें कि मलाइका अरोड़ा ने 1988 में अरबाज खान के साथ शादी की थी. उनकी शादी 2017 तक चली. 2017 में उन्होंने तलाक ले लिया. मलाइका और अरबाज को इस शादी से एक बेटा अरहान हुआ. मलाइका और अरहान ने साथ मिलकर बेटे की परवरिश की. अब दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं. अरहान खान ने शूरा खान के साथ शादी की और उन्हें एक बेटी भी हुई है. 

वहीं मलाइका अरोड़ ने अर्जुन कपूर को डेट किया. हालांकि, अब दोनों साथ नहीं हैं. मलाइका और अर्जुन ने कई साल तक डेट किया और फिर ब्रेकअप कर लिया. 

मलाइका अरोड़ा के सॉन्ग

वर्कफ्रंट पर मलाइका अरोड़ा को इन दिनों सॉन्ग चिलगम में देखा जा रहा है. हनी सिंह के इस म्यूजिक वीडियो में मलाइका का ग्लैमरस अवतार नजर आ रहा है. मलाइका को अपने ग्लैमरस अवतार के लिए ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ रही है. इससे पहले मलाइका को फिल्म थामा के आइटम नबंर में देखा गया था. आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में मलाइका ने डांस नंबर किया था. इस गाने में रश्मिका मंदाना भी नजर आई थीं.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
Arhaan Khan MALAIKA ARORA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Govt Shutdown: अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Govt Shutdown: अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
ट्रेंडिंग
Smriti Irani Viral Video: हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हेल्थ
Signs of Insulin Resistance: इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget