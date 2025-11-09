23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान खान के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती हैं. वो अक्सर बेटे के साथ स्पॉट होती है. उन्होंने बेटे के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट भी खोला है. मलइका अक्सर अरहान के बारे में बातें भी करती हैं. 9 नवंबर को अरहान का बर्थडे है. मलाइका ने बेटे अरहान को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

मलाइका ने बेटे को किया विश

मलाइका ने इंस्टाग्राम एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में अरहान खान को समंदर के बीच में वोट पर बैठा देखा जा सकता है. वो वोट पर बैठकर समंदर का नजारा देखते हुए नजर आए. मलाइका ने इसके कैप्शन में लिखा- हैप्पी बर्थडे मेरे बेबी बॉय. अरहान खान 23 साल के हो गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

मलाइका अरोड़ा की शादी और तलाक

बता दें कि मलाइका अरोड़ा ने 1988 में अरबाज खान के साथ शादी की थी. उनकी शादी 2017 तक चली. 2017 में उन्होंने तलाक ले लिया. मलाइका और अरबाज को इस शादी से एक बेटा अरहान हुआ. मलाइका और अरहान ने साथ मिलकर बेटे की परवरिश की. अब दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं. अरहान खान ने शूरा खान के साथ शादी की और उन्हें एक बेटी भी हुई है.

वहीं मलाइका अरोड़ ने अर्जुन कपूर को डेट किया. हालांकि, अब दोनों साथ नहीं हैं. मलाइका और अर्जुन ने कई साल तक डेट किया और फिर ब्रेकअप कर लिया.

मलाइका अरोड़ा के सॉन्ग

वर्कफ्रंट पर मलाइका अरोड़ा को इन दिनों सॉन्ग चिलगम में देखा जा रहा है. हनी सिंह के इस म्यूजिक वीडियो में मलाइका का ग्लैमरस अवतार नजर आ रहा है. मलाइका को अपने ग्लैमरस अवतार के लिए ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ रही है. इससे पहले मलाइका को फिल्म थामा के आइटम नबंर में देखा गया था. आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में मलाइका ने डांस नंबर किया था. इस गाने में रश्मिका मंदाना भी नजर आई थीं.