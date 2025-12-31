मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फिटनेस दिवा हैं. 52 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस बला की हसीन लगती हैं. इन सबके बीच मलाइका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं. वहीं मलाइका ने एक इंटरव्यू के दौरान महिलाओं से कम उम्र में शादी न करने की अपील की है. महज 25 साल की उम्र में मलाइका ने अरबाज खान से शादी की थी. हालांकि अब ये जोड़ी तलाक लेकर अलग हो चुकी है.

मलाइका ने महिलाओं से कम उम्र में शादी न करने की अपील की

बता दें कि इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका अरोड़ा ने शादी के बारे में अपने व्यूज बताते हुए कहा कि शादी से पहले महिलाओं को 'लाइफ का एक्सपीरियंस' जरूर करना चाहिए. उन्होंने कम उम्र में शादी को 'गलती' बताया और दूसरों से भी ऐसी गलती न करने की अपील की. मलाइका ने कहा, “प्लीज इतनी कम उम्र में शादी करने की गलती न करें. हां, मैरिड लाइफ में कई खूबसूरत पल आए हैं, जिनमें सबसे अच्छा यह है कि मुझे कम उम्र में ही बच्चा हो गया. लेकिन लाइफ को थोड़ा जीकर अनुभव करें. फिर शादी करने का फैसला लें. शादी से पहले फाइनेंशियली और इमोशनली इंडीपेंडेंट बनें.”

शादी की तलाश में नहीं हैं अब मलाइका

मलाइका ने अरबाज खान से अपने सैपरेशन के बारे में भी खुलकर बात की, जिनसे उनका एक बेटा भी है. उन्होंने कहा, “मैं शादी में विश्वास करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरे लिए ही बनी है. अगर ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा. लेकिन मैं इसकी तलाश में नहीं हूं. मैं बहुत संतुष्ट हूं. मेरी शादी हुई थी, फिर मैं उससे आगे बढ़ गई. मैं कई रिश्तों में रही हूं. लेकिन मैं इससे ऊबी नहीं हूं. मुझे अब भी अपना जीवन प्यारा है. मुझे प्यार का आइडिया पसंद है. मुझे प्यार पाना और प्यार बांटना पसंद है. मुझे ऐसी स्थिति में रहना पसंद है जहां मैं किसी खूबसूरत रिश्ते को संवार सकूं. इसलिए, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूंि. लेकिन साथ ही, मैं इसकी तलाश में नहीं हूं अगर ऐसा होता है, अगर यह मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, तो मैं स्वीकार कर लूंगी.”

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का हो गया था तलाक

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 1998 में शादी कर ली थी. उनका एक बेटा अरहान खान भी हुआ लेकिन समय के साथ, उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिसके चलते 2017 में इन्होंने तलाक ले लिया था. हालांकि, वे अपने बेटे अरहान की जॉइंट परवरिश जारी रखे हुए हैं. मलाइका के बारे में फिलहाल यह अफवाह है कि वे हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं, जबकि अरबाज खान अब शूरा खान से शादी कर चुके हैं. हाल ही में ये जोड़ी एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं.