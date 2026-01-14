'नशे में थे जुबीन गर्ग, लाइफ जैकेट पहनने से किया इनकार', सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में दिया बयान

पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ था. अब सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में बताया कि जब जुबीन की मौत हुई थी तब वो नशे में थे और लाइफ जैकेट पहनने से भी मना कर रहे थे.

मालूम हो कि जुबीन गर्ग का सिंतबर 2025 में निधन हो गया. जुबीन 52 साल के थे. जुबीन के निधन से उनकी फैमिली पूरी तरह टूट गई थी. जुबीन के अंतिम संस्कार में लाखों में फैंस पहुंचे थे.

नशे में थे जुबीन गर्ग

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी ने सिंगापुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि जुबीन ने शुरू में लाइफ जैकेट पहनी थी. लेकिन बाद में उन्होंने लाइफ जैकेट उतार दी. फिर जब उन्हें दोबारा लाइफ जैकेट दी गई तो उन्होंने मना कर दिया था. जुबीन गर्ग उस वक्त काफी नशे में थे. वहां मौजूद कुछ लोगों ने जुबीन को याट की तरफ तैरकर वापस आने की कोशिश करते देखा. लेकिन फिर उनके हाथ पैर चलने बंद हो गए और उनका चेहरा पानी में डूब गया. वो पानी के ऊपर तैरने लगे. इसके बाद जुबीन को तुरंत याट पर लाया गया. उन्हें सीपीआर दी गई. लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया.

जुबीन को थी हाईपरटेंशन

सिंगापुर कोर्ट में ये भी बताया गया कि जुबीन को हाईपरटेंशन थी. उन्हें 2024 में आखिरी बार मिर्गी का दौर भी पड़ा था. पुलिस ने जुबीन की डेथ में किसी भी फाउल प्ले से इंकार किया है. पुलिस ने ये भी बताया कि जुबीन गर्ग और याट पर मौजूद 20 से ज्यादा लोग स्नैक्स, ड्रिंक्स और शराब लाए थे. जुबीन गर्ग को पीते हुए देखा गया था. एक गवाह ने बताया कि जुबीन ने कुछ कप शराब पी थी.

मालूम हो कि असम पुलिस की CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 12 दिसंबर को जुबीन की मौत के मामले में चार्जशीट जमा की. चार्जशीट करीब 2500 पेज की है. दूसरे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर चार्जशीट करीब 12,000 पेज की हो जाती है.