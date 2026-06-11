Main Vaapas Aaunga Box Office Day 1: ओपनिंग डे पर 'मुंज्या' को पछाड़ेगी शरवरी वाघ की फिल्म? बनेगी करियर की सेकंड हाईएस्ट ओपनर
Main Vaapas Aaunga Box Office Day 1: 'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को रिलीज हो रही है. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले हैं. आइए जानते हैं पहले दिन फिल्म कैसी कमाई करेगी.
वेदांग रैना और शरवरी वाघ की 'मैं वापस आऊंगा' को शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं. इम्तियाज अली ने इस फिल्म को बनाया है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स भी हैं. आइए जानते हैं फिल्म पहले दिन कैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है.
'मैं वापस आऊंगा' का ओपनिंग डे कलेक्शन
कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ओपनिंग डे पर 2.5-4.5 करोड़ तक कमा सकती है. इस फिल्म में शरवरी वाघ की डेब्यू फिल्म 'बंटी और बबली 2' को पछाड़ने का दम है. इसी के साथ इस फिल्म के हॉरर कॉमेडी मुंज्या को भी पछाड़ने की उम्मीदें हैं. लेकिन इसके लिए फिल्म को 4.21 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करनी होगी. अगर फिल्म ऐसा कर पाई तो ये शरवरी वाघ की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन सकती है.
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शरवरी वाघ की हाईएस्ट ओपनर फिल्में
बता दें कि शरवरी की हाईएस्ट ओपनर 'वेदा' है. वेदा ने 6.75 करोड़ कमाए थे. मुंज्या ने पहले दिन 4.21 करोड़ कमाए. वहीं बंटी और बबली 2 ने पहले दिन 2.6 करोड़ कमाए.
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वेदांग रैना की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस
वहीं वेदांग रैना की बात करें तो ये उनके करियर की तीसरी फिल्म है. वो सबसे पहले फिल्म 'द आर्चीज' में नजर आए थे. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म से सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा ने डेब्यू किया था.
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उनकी दूसरी फिल्म 'जिगरा' थी. इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में थीं. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. बॉलीवुड हंगामा के मुातबिक, फिल्म ने 30.69 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.55 करोड़ कमाए थे. अब 'मैं वापस आऊंगा' से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है. इस फिल्म का कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलेगा. देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.