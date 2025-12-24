हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'भीख मांगोगे', मीडिया पर भड़कीं शिल्पा शिंदे, बोलीं- शुभागी अत्रे को लेकर दिया गया बयान गलत तरीके से दिखाया

'भीख मांगोगे', मीडिया पर भड़कीं शिल्पा शिंदे, बोलीं- शुभागी अत्रे को लेकर दिया गया बयान गलत तरीके से दिखाया

शिल्पा शिंदे ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में शिल्पा शिंदे पब्लिकेशन हाउस पर भड़की हैं. शिल्पा ने कहा कि शर्म करनी चाहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 Dec 2025 06:29 PM (IST)
भाबीजी घर पर हैं फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने हाल ही में शुभांगी अत्रे को लेकर रिएक्ट किया था. उन्होंने शुभांगी के काम को लेकर बात की थी. लेकिन शिल्पा शिंदे ने मीडिया पब्लिकेशन पर गुस्सा निकाला है. शिल्पा का कहना है कि उनकी बातों को गलत तरीके से दिखाया गया है.

 मीडिया पर भड़कीं शिल्पा शिंदे

शिल्पा शिंदे ने वीडियो में कहा, 'ये वीडियो उन जर्नलिस्ट के लिए है, जिनकी रोजी-रोटी जर्नलिज्म है. उस रोजी-रोटी से आप अपने बच्चों को खिलाते हो. उन्हें सिखाते हो. आप इस तरह से किसी के साथ गंदा करके अपना परिवार चलाते हो. आपको शर्म आनी चाहिए. भीख मांगोगे आप लोग. आप सच में मुझे इतना बुरा बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो. एक स्टेटमेंट को आप गलत तरीके से पूछ रहे हो. गलत तरीके से दिखा रहे हो एडिट करके. कसम से जरा भी शर्म नहीं आती है और जितना भी दिखाया है उसमें मैंने क्या बोला है. उसमें मैंने एक भी चीज निगेटिव नहीं बोली है. सच कड़वा होता है.'

 
 
 
 
 
A post shared by Shilpa Shinde (@shilpa_shinde_official)

शिल्पा शिंदे आगे कहा, 'हमें भी पता है. कॉमेडी कोई आसन काम नहीं है. उससे पहले मैंने ये भी बोला है कि शुभांगी अत्रे बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. मेरी हर जगह पर ये ही स्टेटमेंट है. शुभांगी अत्रे बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. शायद वो कुछ अपना करती तो शायद उस चीज को मैं भी इमेजिन नहीं कर सकती. उसके बावजूद उसने जो किया है. 9 साल उस शो को चलाना बहुत बड़ी बात है. इतना आसान नहीं है. बाकी के सारे आर्टिस्ट चेंज हो गए लेकिन शुभांगी ने पूरे 9 साल काम किया. ये बहुत बड़ी बात है. मैं उसको थैंक्स बोलती हूं. आपने ये चीज नहीं दिखाई. आप लोग शर्म कीजिए.'

तुलना वाली बात पर मैंने कहा था कि मेरी तुलना अपने आपसे है न कि किसी और से. बस ये स्टेटमेंट थी. आपने सच न दिखाकर गलत तरीके से बोल रहे हो कि शिल्पा ने ये बोला है. शर्म करो. मैं चाहती हूं कि आप मुझसे सॉरी बोलिए, जिन आर्टिस्ट को आपने भड़काया. मेरे नाम से आप आज ही फेमस हो जाना चाहते हो.

Published at : 24 Dec 2025 06:29 PM (IST)
Shilpa Shinde Bhabi Ji Ghar Par Hai
