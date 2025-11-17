कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
Mahima Chaudhary Daughter: महिमा चौधरी की बेटी अरियाना चौधरी सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. वो अक्सर चर्चा में रहती हैं. उनके वीडियोज और फोटोज वायरल रहते हैं.
एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी अरियाना चौधरी काफी चर्चा में रहती हैं. उनकी फोटोज और वीडियो वायरल रहते हैं. अरियाना से जुड़ी डिटेल्स जानने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं. आइए जानते हैं अरियाना ने कितनी पढ़ाई की है.
कितनी पढ़ी हैं अरियाना चौधरी?
महिमा चौधरी की बेटी अरियाना इसी साल ग्रेजुएट हुई हैं. महिमा ने जून महीने में इंस्टा पर ग्रेजुएशन सेरेमनी का वीडियो पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि अरियाना ग्रेजुएट हो गई हैं. वीडियो में महिमा अरियाना के साथ पोज देती नजर आई थी. महिमा ने इस पोस्ट में लिखा था कि वो अरियाना को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं. महिमा ने लिखा था कि वो अरियाना की वजह से काम पर जाती हैं. महिमा सिंगल मदर हैं.
इसके बाद अरियाना आगे क्या पढ़ रही हैं, इसे लेकर खास कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं.
अरियाना का स्कूल वीडियो हुआ था वायरल
कुछ दिनों पहले अरियाना का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में वो अपनी क्लासमेट के साथ स्कूल में पंजाबी गाने पर थिरकती नजर आई थीं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था- स्कूल डेज. वीडियो में वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी. अरियाना का ये वीडियो काफी चर्चा में रहा था.
मालूम हो कि महिमा ने बॉबी मुखर्जी संग 2006 में शादी की थी. उनकी शादी ज्यादा चल नहीं पाई थी. उन्होंने 2013 में तलाक ले लिया था. महिमा और बॉबी को इस शादी से एक बेटी है.
बता दें कि अरियाना चौधरी को फैंस अमेरिकन सिंगर सेलेना गोमेज से कंपेयर करते हैं. उनके क्यूट लुक्स को पसंद किया जाता है. अरियाना पहली बार तब खबरों में आई थीं जब वो अपनी मां महिमा के साथ फिल्म नादानियां के प्रीमियर में दिखी थीं. इस फिल्म में महिमा चौधरी नजर आई थीं. फिल्म में खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान लीड रोल में थे.
