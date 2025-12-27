एक्सप्लोरर
Salman Birthday Inside Photos: सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
Salman khan Birthday Photos: सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
सलमान खान के बर्थडे पर उनके पनवेल फार्महाउस पर बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है. जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हुए थे. सलमान के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 27 Dec 2025 01:33 PM (IST)
