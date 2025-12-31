महेश बाबू की पत्नी ने दिखाई साल 2025 की झलक, प्रियंका चोपड़ा के साथ ऐसे दिए पोज

महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने साल 2025 की खूबसूरत यादों को समेटा. इस पोस्ट में परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पलों की अनदेखी तस्वीरें देखने को मिलीं. नम्रता की यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस उनके इस फैमिली मोमेंट्स से भरे पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

दिखाई साल 2025 की झलक

पूर्व एक्ट्रेस और मॉडल नम्रता शिरोडकर ने 31 दिसंबर को सोशल मीडिया पर बीते साल को याद किया. उन्होंने एक रील शेयर की, जिसमें पति महेश बाबू, बच्चों सितारा, प्रियंका चोपड़ा और अपनों के साथ बिताए खास पलों की अनदेखी तस्वीरें शामिल थीं. इंस्टाग्राम पर रील शेयर करते हुए नम्रता ने लिखा, “The year that was…” और इसके साथ लाल दिल वाले इमोजी लगाए. फैंस उनके इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

इस वीडियो में श्रीलंका और कई जगहों पर फैमिली वेकेशन के खूबसूरत पल दिखाए गए हैं. साथ ही घर पर हुई गणपति पूजा की तस्वीरें और परिवार के साथ मिलकर अलग-अलग त्योहार मनाते हुए झलकियां भी रील में शामिल हैं. एक तस्वीर में नम्रता अपनी बहन शिल्पा शिरोडकर के साथ सेल्फी लेती नजर आईं. उन्होंने राणा दग्गुबाती की पत्नी मिहीका बजाज के साथ भी एक फोटो शेयर की. कुछ तस्वीरों में महेश बाबू बेटी सितारा को करीब से थामे हुए हैं और उनके सिर पर प्यार से किस करते दिख रहे हैं.

रील में हाल ही में करीबी दोस्तों के साथ मनाए गए क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलकियां भी शामिल थीं. इसके अलावा नम्रता ने प्रियंका चोपड़ा के साथ मस्ती भरे पोज वाली तस्वीरें भी शेयर कीं. उन्होंने हाल ही में गुजर चुके अपने पालतू डॉग नोबू की याद में उसकी एक तस्वीर भी रील में शामिल की.

न्यू ईयर वेकेशन के लिए हुए रवाना

सोमवार को महेश बाबू, नम्रता, सितारा और गौतम को हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से वो न्यू ईयर मनाने और छुट्टियां एन्जॉय करने के लिए रवाना हुए. इस दौरान सितारा भी महेश बाबू के ट्रेडमार्क स्टाइल को फॉलो करती दिखीं, टी-शर्ट, जींस, सनग्लासेस और हैट में उनका लुक काफी क्यूट लगा.

महेश बाबू वर्कफ्रंट

2024 में त्रिविक्रम श्रीनिवास की फिल्म ‘गुंटूर कारम’ के बाद महेश बाबू ने 2025 की शुरुआत में एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग शुरू की. इस फिल्म की शुरुआत जनवरी में पूजा के साथ की गई थी. महेश बाबू इसके लिए 2024 से ही ट्रेनिंग ले रहे थे. इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान नवंबर में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भव्य इवेंट के दौरान किया गया था. फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म संक्रांति 2027 के मौके पर रिलीज होने वाली है.