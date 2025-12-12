महीप कपूर से कृष्णा अभिषेक तक, ये सेलेब्स कर चुके हैं वन नाइट स्टैंड,खुद किया था खुलासा
One Night Stands: बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं जो अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं. इस लिस्ट में रणवीर सिंह से लेकर महीप कपूर तक कई सेलेब्स शामिल हैं.
बॉलीवुड सेलेब्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कुछ लोग अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं तो कुछ इसके बारे में खुलकर बोलने से पीछे नहीं हटते हैं. कई बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो अपने बेडरुम सीक्रेट्स के बारे में भी खुलकर बात कर चुके हैं. बहुत से सेलेब्स वन नाइट स्टैंड के बारे में बात करने से बचते हैं वहीं महीप कपूर-संजय कपूर से लेकर कृष्णा अभिषेक-कश्मीरा शाह जैसे सेलेब्स हैं जो इन पर खुलकर बात कर चुके हैं.
महीप कपूर-संजय कपूर
महीप कपूर और संजय कपूर बॉलीवुड के हेडलाइन में रहने वाले कपल्स में से एक हैं. उनकी लव स्टोरी काफी अलग थी. महीप ने रौनक रजनी को दिए इंटरव्यू में संजय कपूर के साथ लव स्टोरी के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था- हमारी लव स्टोरी बहुत सिंपल थी. मैंने उनके साथ वन नाइट स्टैंड किया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसी शख्स से मैं शादी करुंगी. मैंने उनकी पार्टी गेटक्रैश की थी.
कृष्णा अभिषेक-कश्मीरा शाह
कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह भी ये बात मान चुके हैं कि उनके रिलेशनशिप की शुरुआत वन नाइट स्टैंड से हुई थी. कृष्णा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था- मैं उनसे जयपुर में फिल्म सेट पर मिला था. वहां हमे इंट्रोड्यूस किया गया और हम दोस्त बन गए. एक बार कश्मीरा ने मुझे अपने कमरे में डिनर के लिए बुलाया था और वहीं से वन नाइट स्टैंड के साथ हमारा रिलेशनशिप शुरू हो गया.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी
अपने इंटेंस रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाने जाते हैं. उन्होंने अपनी विवादित किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया था.उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में हुई छोटी-मोटी फ़्लिंग्स के बारे में लिखा- जिसमें न्यूयॉर्क में एक वेट्रेस के साथ वन-नाइट स्टैंड भी शामिल है. जब वेट्रेस ने उन्हें उनकी एक फिल्म से पहचान लिया था. उनकी किताब में लिखा है- हमने बात की और बस इतना ही कहूंगा कि जो न्यूयॉर्क में होता है, वह न्यूयॉर्क में ही रहता है.
रणवीर सिंह
रणवीर सिंह ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया था. उन्होंने शो में बताया था कि उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी.साथ ही बातचीत के दौरान यह माना कि पहले उनके एक से ज़्यादा वन नाइट स्टैंड थे, तो सब हैरान रह गए.
