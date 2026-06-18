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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTRP List: 'अनुपमा' पर टूटा पहाड़, टॉप 5 से हुई बाहर, इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट देख लगेगा झटका

TRP List: 'अनुपमा' पर टूटा पहाड़, टॉप 5 से हुई बाहर, इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट देख लगेगा झटका

TV TRP Report: इस हफ्ते की टीवी TRP रिपोर्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 'गंगा माई की बेटियां' ने 'वसुधा' से कुर्सी छीन ली है. वहीं 6 साल बाद 'अनुपमा' टॉप 5 से भी बाहर हो गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Jun 2026 07:19 PM (IST)
TV TRP Report: इस हफ्ते की टीवी TRP रिपोर्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 'गंगा माई की बेटियां' ने 'वसुधा' से कुर्सी छीन ली है. वहीं 6 साल बाद 'अनुपमा' टॉप 5 से भी बाहर हो गया है.

इस हफ्ते टीवी टीआरपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा हैं. जहां 'वसुधा' कुछ हफ्तों से टॉप पर था, हालांकि पिछले हफ्ते से ये नीचे खिसक गया है. वहीं अनुपमा और तुलसी का हाल बेहाल नजर आ रहा हैं. करीब 6 सालों से 'अनुपमा' अपनी कहानी से दर्शकों का मनोरंजन कर रही थी. लेकिन इस हफ्ते वो टॉप 5 से भी बाहर हो गई है. वहीं तुलसी का भी सफर मुश्किल लग रहा है. इसी बीच आइए टॉप 10 शोज और उसकी रेटिंग जानते हैं.

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गंगा माई की बेटियां - जी टीवी का ये शो टॉप 1 पर ट्रेंड कर रहा हैं. अमनदीप सिधू और शुभांगी लटकर की शो की कहानी दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो गई है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है. इस हफ्ते इस शो को 1.9 मिलियन इंप्रेशन मिले.
गंगा माई की बेटियां - जी टीवी का ये शो टॉप 1 पर ट्रेंड कर रहा हैं. अमनदीप सिधू और शुभांगी लटकर की शो की कहानी दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो गई है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है. इस हफ्ते इस शो को 1.9 मिलियन इंप्रेशन मिले.
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वसुधा - जी टीवी का ही ये शो टॉप 1 से 2 पर खिसक गया है. हालांकि ये अब भी दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई है. वसुधा का जज्बा और जुनून इस कहानी को दिलचस्प बना रहा हैं और इसे 1.8 मिलियन इंप्रेशन मिले है.
वसुधा - जी टीवी का ही ये शो टॉप 1 से 2 पर खिसक गया है. हालांकि ये अब भी दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई है. वसुधा का जज्बा और जुनून इस कहानी को दिलचस्प बना रहा हैं और इसे 1.8 मिलियन इंप्रेशन मिले है.
Published at : 18 Jun 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Vasudha TV TRP Report Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

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