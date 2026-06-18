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TRP List: 'अनुपमा' पर टूटा पहाड़, टॉप 5 से हुई बाहर, इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट देख लगेगा झटका
TV TRP Report: इस हफ्ते की टीवी TRP रिपोर्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 'गंगा माई की बेटियां' ने 'वसुधा' से कुर्सी छीन ली है. वहीं 6 साल बाद 'अनुपमा' टॉप 5 से भी बाहर हो गया है.
इस हफ्ते टीवी टीआरपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा हैं. जहां 'वसुधा' कुछ हफ्तों से टॉप पर था, हालांकि पिछले हफ्ते से ये नीचे खिसक गया है. वहीं अनुपमा और तुलसी का हाल बेहाल नजर आ रहा हैं. करीब 6 सालों से 'अनुपमा' अपनी कहानी से दर्शकों का मनोरंजन कर रही थी. लेकिन इस हफ्ते वो टॉप 5 से भी बाहर हो गई है. वहीं तुलसी का भी सफर मुश्किल लग रहा है. इसी बीच आइए टॉप 10 शोज और उसकी रेटिंग जानते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 07:18 PM (IST)
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'अनुपमा' पर टूटा पहाड़, टॉप 5 से हुई बाहर, इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट देख लगेगा झटका
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राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
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