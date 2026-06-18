गंगा माई की बेटियां - जी टीवी का ये शो टॉप 1 पर ट्रेंड कर रहा हैं. अमनदीप सिधू और शुभांगी लटकर की शो की कहानी दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो गई है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है. इस हफ्ते इस शो को 1.9 मिलियन इंप्रेशन मिले.